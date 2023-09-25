識破假利用、真棄置 南市環局科技辦案揪7非法棄置場

台南市環保局利用科技辦案，近3個月查獲7處非法棄置場址，除開罰並移送檢方偵辦。市府表示，透過科技辦案並攜手中央單位處聯合稽查，大幅提升稽查量能，有效找出非法棄置場址；一旦發現，將嚴格追究責任且從重裁罰，若涉及刑事責任絕對移送地檢署偵辦，請業者勿以身試法。

台南市環保局表示，日前執行空拍機巡拍作業時，於仁德區發現一處場址疑似堆置大量廢棄物，但現場大門深鎖且周遭圍起高聳鐵製圍籬，透過空拍影像與監視畫面分析後進場稽查，發現堆置大量廢棄物。經確認業者未領有許可文件逕行處理廢棄物，已違反廢棄物清理法規定，除告發並移送法辦。

非法棄置聯合稽查小組召集人市府副秘書長尤天厚表示，除請各機關單位再加強提升執行頻率，近3個月針對高風險事業工廠也及時列管輔導並加強巡稽查，也使用UAV巡拍、路口監視器搭配熱區、清查國土衛星影像變異點，以及環警聯手執行道路攔逾3萬4000處次，查獲170件違規案件。

其中，中央單位如國有財產署巡查了4111處轄管土地，民政局巡查了719處轄管區域，包含魚塭、墓地及高風險地區等，其中國有財產署主動清理770件。而環保局更藉由科技執法破獲7起非法棄置案，其中4起為主動出擊查獲，查獲堆放廢棄物350噸，裁罰金額150萬元，全數移送地檢署偵辦。

市長黃偉哲感謝非法棄置聯合稽查小組的合作與努力，運用科技辦案，揪出假再利用、真棄置的不法業者，還給市民乾淨的國土和環境。