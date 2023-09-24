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田野蘑球爆米花 嘉縣義竹自產自銷

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
嘉縣義竹鄉御良田玉米生產合作社開發「田野蘑球」爆米花品牌，昨天舉行發布會。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣義竹鄉御良田玉米生產合作社開發「田野蘑球」爆米花品牌，昨天舉行發布會。記者呂慧瑜／攝影

玉米是嘉義縣義竹鄉重要產業，御良田玉米生產合作社農業部農村發展及水土保持署支持下，投入蘑菇型爆裂玉米種植，開發「田野蘑球」爆米花品牌，昨天舉行新品發布會，以在地國產非基改玉米製成爆米花，口味融入阿里山高山烏龍、山葵及布袋海鹽口味，讓玉米農契作多一項新選擇。

玉米義竹種植面積達2000公頃，縣長翁章梁表示，開發爆米花產品有產銷履歷，且是非基改玉米，結合阿里山高山茶、山葵及布袋海鹽，未來將推上嘉義優鮮平台，也會媒合國道及台東大武之心等地販售，一起創造義竹黃金奇蹟。

合作社理事長謝勝麒說，去年9月開始試種3公頃爆裂玉米，加上今年第一期種植8公頃順利成功，今年以「嘉義縣年度農村再生執行計畫」開發「田野蘑球」爆米花品牌，首推為限量發售，未來將擴大耕作50公頃以上，開發更多專屬在地口味，包括義竹槡椹、阿里山咖啡及中埔可可等品項。

農水署南投分署長傅桂霖表示，以打造義竹鄉玉米品牌為目標，至今吸引12位青年加入，從田間管理、建立自我品牌、行銷推廣及玉米廢棄物循環再利用等各面向發展，並建構收益5%做回饋社區公益與長照使用，不僅翻轉農村困境，也創造當地更大的市場機會。

農興公司明豐種苗行董事長李秀眞指出，爆裂玉米過去台灣少人種植，義竹農會為增加農民選擇性，得知他有引進下合作，義竹多數種硬質玉米及甜玉米，爆裂玉米且生育期較短後期作又可增另一作物，對農民加分。

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