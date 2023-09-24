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雲林北港原萬有紙業工業區招商 先轉低汙染規畫
雲林縣北港原萬有紙廠工業區塊由台灣金聯資產管理公司接手，日前公開標售，將在10月17日開標，預估可容納50餘家廠商進駐，因該區地目目前仍屬限制汙染較寬鬆甲種工業區，居民憂心環境汙染，多次向縣府陳情，縣府表示，將督促北港鎮公所將地目變更為乙種工業區，要求地主朝低汙染產業規畫招商。
北港原萬有紙廠工業區塊位於北港都市計畫區，因萬有紙廠經營不善破產，後由台灣金聯公司接手，整合開發為工業區，日前公開標售，10月17日開標，預估可容納50餘家廠商進駐。
該區地目屬限制汙染較寬鬆甲種工業區，又位於北港都市計畫區，緊鄰住宅區，縣府城鄉發展處長林長造說，鄰近居民憂心可能造成環境汙染，影響地方長期發展，屢向縣府陳情，縣府也認為，該區地目不合時宜，有變更為公害輕微的乙種工業區必要。
林長造指出，縣府2019年11月15日起，多次催促及函請北港鎮公所透過都市計畫通盤檢討，將甲種工業區變更為乙種工業區，2020年7月公開希望引進無汙染或低汙染產業，未來將持續督促北港鎮公所加快都市計畫變更程序，以便在招商前端防堵有重汙染疑慮產業進駐。
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