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屏東工廠爆炸列管危險工廠成關注 嘉縣內超過管制量達45家

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣內列管危險工作場所有1904處，其中列公共危險物品場所共68家，且超過管制數量達45家。圖／聯合報系資料照
嘉縣內列管危險工作場所有1904處，其中列公共危險物品場所共68家，且超過管制數量達45家。圖／聯合報系資料照

屏東科技產業園區內專做高爾夫球的明揚國際公司，廠房昨傍晚發生爆炸火警，造成百人死傷，4消防員殉職，台灣列危險工廠安全性成關注焦點；據嘉縣消統計，縣內列管危險工作場所有1904處，其中列為公共危險物品場所共欸68家，超過管制數量達45家，縣府今發布加強消防安全管制作為。

面對屏東工廠爆炸火警，翁章梁說，沒有人願意發生意外，但為避免意外發生，縣府要以此為鑑加強管理，經濟發展處和消防局將嚴加稽查縣內廠區囤放危險物品相關管制，加強安全管制。

嘉縣資深消防員表示，以屏東此次情況，救災人員若是愈早愈多人到，所造成的死傷只會更多，不管在哪一縣市發生同事件，死傷都會是如此慘重的，是誰都難逃的。

經發處指出，工廠儲放列管危險物品達管制量時，需依工廠危險物品申報辦法，每年1月和7月定時申報，包括物品基本資料、範圍、化學文摘社號碼、聯合國編號、中英文名稱、分子式、數量、用途、放置方式及放置位置等，並配合消防局前往廠區做稽查。

截至今年7月，嘉義縣因廠區危險物品存放量達管制數量，依法須自行申報家數，共計有45家；另大埔美精密機械及馬稠後產業園區，服務中心今天已將相關訊息發布於ERP（廠商入口網站)，廠內如存放危險物品及管理需特別標示注意，以免發生公安事件。

嘉縣消防局除定期辦理教育訓練及廠商聯合演練，如搶救車輛、裝備器材整備等項目，並採購各式救災器材，今年年底將再增設1台消防化學災害搶救機器人，投入救災行列，提高隊員執行任務安全性。

縣消防局統計資料指出，嘉義縣目前列管危險工作場所有1904處，其中列為公共危險物品場所有68家，局及分隊會定期做消防安全檢查，並要求廠家落實公共危險物品管理工作。

屏東 消防員 嘉義

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