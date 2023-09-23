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雲林後安大排破損嚴重　吳澤成：整治要一氣呵成

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣麥寮鄉後安大排東西向支系渠岸破損嚴重。圖／立委蘇治芬服務處提供
雲林縣麥寮鄉後安大排東西向支系渠岸破損嚴重。圖／立委蘇治芬服務處提供

雲林縣麥寮鄉後安大排東西向支系渠岸破損嚴重，居民憂心極端氣候豪雨致災，向民進黨立委蘇治芬陳情，蘇治芬今邀集行政院政務委員兼行政院公共工程委員會主任委員吳澤成、水利署五河局長吳明華等人會勘，吳澤成表示，整治要一氣呵成，將擴增工程長度為1.8公里，預估所需經費2億元。

後安大排位於麥寮鄉後安村，上游起源於雲3線道路側後安寮的豐安國小，向西南經後安抽水站後排入六輕隔離水道，流路長約3.6公里，集水面積約280公頃，蘇治芬接獲麥寮鄉民代表林森敏及當地居民透過前麥寮鄉長許忠富陳情，表示大排東西向支系渠岸破損嚴重，憂心颱風過境帶來豪雨，可能會沖毀土堤及沙包，危及漁塭及民眾安全。

蘇治芬今邀吳澤成、吳明華、雲林縣府水利處、縣議員許留賓及蔡永富、顏嘉葦、麥寮鄉前鄉長許忠富、麥寮鄉公所再度會勘後安大排。

吳明華表示，該區產業多為魚塭養殖，排水兩岸多為土堤，近年來因受損嚴重，危及養殖漁民生計，陸續辦理復建工程，目前待整治總長度約1.8公里，初估治理經費約需1. 5億餘元，又受杜蘇納及蘇拉颱風影響，受損較嚴重約810公尺，爲維持其功能提報復建，經費約需6400萬。

吳澤成表示，整治工程要一氣呵成，工程長度為1.8公里，加上麥寮民眾陳情的支線崩塌土提也要一併治理，預估所需經費約2億元。蘇治芬表示，後安大排破損嚴重，希望居民配合後續施工，讓改善工程能早日完成，發揮大排防洪減災的功效。

雲林縣麥寮鄉後安大排東西向支系渠岸破損嚴重，立委蘇治芬（右二）接獲陳情，今邀集相關單位會勘。圖／立委蘇治芬服務處提供
雲林縣麥寮鄉後安大排東西向支系渠岸破損嚴重，立委蘇治芬（右二）接獲陳情，今邀集相關單位會勘。圖／立委蘇治芬服務處提供

蘇治芬 吳澤成 蘇拉颱風

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