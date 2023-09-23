台南熱蘭遮博物館開展 AR技術「穿越時空」重現400年前

台南市安平古堡園區的「熱蘭遮博物館」，今天以「從大員到台灣」為主題盛大開幕，邀請荷蘭在台辦事處、台日文化友好交流基金會、西拉雅族等多元族群代表共同參與。文化部長史哲表示，400年前台灣和世界相遇就在安平，明年台灣燈會、文博會、台灣設計展都在台南，2024年可說是「台南年」。

主辦單位也邀請演員cosplay17世紀各族群穿著打扮，重現當時大員地區的東、西洋族群交融的生活樣貌，對應安平古堡作為跨國文化在台南交會的重要歷史現場與舞台，與400年後的現場貴賓們，一起啟動台南400的時光之柱，呼應「一起台南．世界交陪」，宣告2024年即將到來。

市長黃偉哲表示，熱蘭遮博物館的建築物於1882年建立，但設立博物館後約有15年未更新展覽內容，本次開展主題是「從大員到台灣」，所敘述正是台南跟世界接軌、跟世界相遇的故事。今年於台北舉辦的文化創意博覽會，熱蘭遮博物館作為副展館之一，將把握此次機會，努力讓展覽內容更豐富，呈現台南最好的一面，期待明年2024年大家來台南再相聚。

文化局表示，熱蘭遮博物館位於熱蘭遮堡現地，是台灣在1624年與世界交會並擦出火花的時刻，至關重要的歷史場域。從1624至2024正逢400年，也是台南的歷史時刻，熱蘭遮博物館以「從大員到台灣」為題策展，透過考古發掘、建築及文物等傳統文史資料，搭配AR導覽等科技展演的手法，講述1624年各族群如何經海陸交會於此。熱蘭遮博物館是認識台南歷史開展的重要起點之一，更是台南得以立基於當代、展望未來的關鍵。

文化局長謝仕淵表示，「熱蘭遮博物館」因應「台灣在不同時代與世界相遇」的策展主題，除常設展更展開幕外，文化局更攜手成功大學建築學系副教授黃恩宇的研究團隊，藉當代科技AR擴增實境技術，重現17世紀的熱蘭遮城堡壘，民眾只需要拿起手機，對準安平古堡內搶先曝光的3處AR導覽點，即可穿越時空回到四百年前熱蘭遮城內的同一位置，感受穿梭歷史洪流的奇妙視覺體驗。

文化局表示，熱蘭遮博物館的重新開幕，不僅是為了迎接台南400的到來，重新梳理當時空背景下的族群互動，探索台灣在世界史中的定位，也肩負博物館教育公眾的重要使命。今日也特別邀兩所緊鄰安平古堡的學校進行校外教學，讓學童率先參觀熱蘭遮博物館並體驗AR實境擴增設施，期盼學童透過專業導覽人員的精彩解說與園區走讀，搭配館內圖文的互動式陳設，以更多元的方式認識家鄉的故事。