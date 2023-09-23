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112年全國運動會在南市 白河關子嶺水火同源取聖火

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
112年全運會下月21日在南市登場，今天上午在白河關子嶺景點水火同源舉行取火儀式。照／台南市政府提供
112年全運會下月21日在南市登場，今天上午在白河關子嶺景點水火同源舉行取火儀式。照／台南市政府提供

112年全國運動會10月21日起在台南市登場，全台上萬名運動菁英將展現競技實力，南市府今天上午在白河關子嶺觀光景點「水火同源」舉行取火儀式，並由聖火隊護送母火燈前往市區，下午將在安平古堡正式點燃聖火，25日起從延平郡王祠出發，展開16天聖火環台行程。

台南市長黃偉哲在取火儀式開場，先對昨晚發生的屏東工廠大火事故，造成消防弟兄不幸殉職、民眾傷亡，表達深切的哀悼與不捨，黃偉哲說，在白河「水火同源」取火，期望關子嶺守護神「火王爺不動明王」能引領亡者安息、護佑全民用火平安，期望環台聖火串連民眾集氣祝福，也呼籲大會務必注意所有用火、聖火手持火的安全。

黃偉哲表示，南市已經一段時間未舉行全國性大型賽會，市府團隊全體動員，大會聖火點燃後，下周一就會從台南出發到全台各縣市繞行，期盼各界為聖火隊的選手加油，為全台最高等級的運動賽事祝福。

取火儀式上午在白河關子嶺「水火同源」取火，現場請來金曲歌后孫淑媚獻唱、武術大師陳睿甫表演取火舞，並以「火噴泉」方式引出聖火，相當特別，今天下午的聖火點燃儀式，聖火隊將由前年十項運動全能第3名得主丁聖軒與6名長榮中學學生組成，替全運會揭開序幕。

聖火 運動 白河 台南 黃偉哲

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