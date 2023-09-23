台南六甲光電場廢墟照奪攝影大獎 案場已拆

光電板亂象作品竟奪下攝影大獎。《國家地理雜誌》公布2023台灣攝影大賽結果，地方組冠軍是台南六甲區一處廢棄光電場，藤蔓爬滿太陽能光電板，良田變廢墟，彷彿末日景象令人唏噓。照片引發網友熱議，不少人想到現場朝聖，記者昨實地走訪，現場已是一片荒煙蔓草，六甲區長證實光電板業者上月已雇工拆除。

這處光電場原址位於六甲區嘉南大圳旁的一處農地，據了解，當年政府力推農電共生政策，業者整合多位地主設置光電場，沒想到才蓋到一半，來不及接上電線，就在2015年就被發現是「假農田真種電」，後續遭南市府撤銷光電執照。

由於業者無法賣電賺錢，光電場被棄置不管，藤蔓植物從基樁攀附而上，覆蓋許多光電板，宛如廢墟景象。《國家地理雜誌》20日公布2023台灣攝影大賽揭曉結果，由林儀瑄拍攝的這處光電場作品奪下地方組冠軍，引發外界關注。

網友敲碗要到該處廢棄光電場朝聖，目前案場拆除，已回復原樣。記者莊曜聰／攝影

林儀瑄說，她喜歡拍廢棄的場景，藉此探究它本來的樣子；這次作品獲獎其實百感交集，希望藉由這張照片給國人省思，在發展再生能源及保護國土環境之間，如何取得平衡點、有無更兩全其美的辦法？

昨記者實地走訪這處光電場，發現太陽能板已全遭拆除，現場長滿雜草，只剩下兩支電桿及電表箱，電表箱內的電表也被拆除，光電場基樁則放在不遠處的空地。附近農民表示，上月已有人前來拆除光電板，今年因為休耕，四周田地也是一副荒涼景象。

六甲區長陳啓榮表示，案場當年遭撤照後，原本業者有申訴，但場址無耕作事實，閒置期間也缺乏管理而雜草叢生，經持續與業者溝通，業者已雇工拆除，恢復原貌。

南市農業局指出，農電共生執照若遭撤銷，須恢復農地農用，限期內若未改善會受罰，市府在2016及2017年廢止90場執照，但當時經濟部輔導改善，其中有84場獲改善，剩6場待改善中。至於2018年後由於審查愈趨嚴格，幾乎沒有業者再申請農電共生執照。