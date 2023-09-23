嘉義布袋商港旅客破紀錄 他參加員旅成幸運兒

疫情過後國內旅遊復甦，藍色公路嘉義縣布袋商港與澎湖馬公港航線受歡迎，布袋商港昨天創下歷年進出港旅客人數紀錄，打破往年進出港旅客人數最高紀錄59萬158人，喜迎今年第59萬159人，幸運兒是來自台南的方姓男子，第2次到布袋商港乘船，預計將在澎湖停留3天。

台灣港務公司攜手交通部航港局、海巡署中部分署第四岸巡隊，與旅客共享喜悅，方姓男子獲贈1000元商品禮金，以及布袋商港精美禮包，包括提袋、鴨舌帽等。方姓男子開心地說，參加員工旅遊到澎湖玩3天，沒想到還成為幸運兒，令他感到相當驚喜。

高雄港務分公司布袋管理處長鄭俊華說，客運業務回到疫情前水準，布袋商港將持續辦理各項提升旅客服務水準的硬體建設，包括風雨走廊、浮動碼頭等工程，展望未來期望藉由客運業務穩定成長，能進一步帶動地方經濟及產業發展。

布袋管理處指出，今年6月旅客人數最多，共有14萬8059人，其中端午連假旅客就有高達2萬7718人，中秋連假訂位人數也破萬人，目前有1萬1286人預約乘船，預計布袋港旅客人數近日就會突破60萬人，創下布澎海上客運史再新高紀錄。