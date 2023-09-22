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台灣自動化工業展連展4天 200多攤最新機具現場亮相

聯合報／ 記者林伯驊／台南即時報導
台灣自動化工業展今天起在大台南會展中心連4天展出，台南市政府副秘書長王揚智代表市長黃偉哲出席開幕典禮。圖／主辦單位提供
台灣自動化工業展今天起在大台南會展中心連4天展出，台南市政府副秘書長王揚智代表市長黃偉哲出席開幕典禮。圖／主辦單位提供

台灣自動化工業展今天起連4天在大台南會展中心展出，共200多個攤位，展示各類精密自動化機械設備及相關產品，完整呈現機械產業供應鏈上、下游環節。台南市政府表示，此次有最先進優質設備，盼民間協力加速產業升級、自動化。

主辦單位經濟日報表示，本次最大展示特色為仍看得到工具機廠商及相關金屬加工機械供應鏈，包括慶鴻、鉅偉、巨曜、錩鋼、鼎鎮、坤駿、誌成、徠通、盛筑、甫翊等知名大廠，展出最新的放電加工機、線切割機、高速機、機器人、機械手臂、雷射雕刻（切割）機、研磨機、智慧自動控制、精密量測儀器及各式自動化設備組件。

經濟日報指出，今年更吸引台中市軸承商業同業公會、台灣切削刀具研發製造協會以專區呈現最新產品，專區內匯集多項會員廠商產品資訊，提供豐富展示內容。

市府副秘書長王揚智、經濟日報副社長周祖誠、台灣機械工業同業公會理事長魏燦文、南科管理局副局長鄭秀絨、工研院產業服務中心副執行長謝國倫、台灣切削刀具研發製造協會秘書長鍾林樹今下午一起剪綵開幕、參觀攤位。

周祖誠說，去年重回台南辦首屆台灣自動化工業展，透過現場介紹示範、操作，讓買家接觸機械設備，提升產業界銷售機會，期許為南部產業建構銷售及拓展商機平台；他也說，明年3月將執行市府主辦的台南橡塑膠工業展、明年10月辦第3屆自動化工業展。

王揚智指出，以往台南沒有好的展覽場地，現有不亞於台北的會展中心，讓最先進優質設備都在這邊展示，製造業要自動化的趨勢，廠商可以透過民間協力，加速產業升級，而台南以聚落形式帶動產業發展，現有15個產業聚落。

經濟日報表示，呼應全球工業4.0、智慧機械及綠能永續浪潮，提供南部傳統產業的轉型升級，建構引領產業趨勢、拓展商機的重要平台。

台南自動化展從22日展至25日，每日上午10時至下午5時展出，最後1天展至下午4時，現場免費換證入場參觀，買主及民眾可至台南自動化工業展官網預先申請取得QR Code後，於現場掃描，即可免費換證入場。

台灣自動化工業展今天起在大台南會展中心連4天展出，台南市府副秘書長王揚智（中）等人參觀攤位。記者林伯驊／攝影
台灣自動化工業展今天起在大台南會展中心連4天展出，台南市府副秘書長王揚智（中）等人參觀攤位。記者林伯驊／攝影
台灣自動化工業展今天起連4天在大台南會展中心展出。記者林伯驊／攝影
台灣自動化工業展今天起連4天在大台南會展中心展出。記者林伯驊／攝影
台南市府副秘書長王揚智（左三）、經濟日報副社長周祖誠（右三）、台灣機械工業同業公會理事長魏燦文（右二）等人今天為台灣自動化工業展剪綵開幕。圖／主辦單位提供
台南市府副秘書長王揚智（左三）、經濟日報副社長周祖誠（右三）、台灣機械工業同業公會理事長魏燦文（右二）等人今天為台灣自動化工業展剪綵開幕。圖／主辦單位提供
台南市府副秘書長王揚智（左三）、經濟日報副社長周祖誠（右三）、台灣機械工業同業公會理事長魏燦文（右二）等人今天為台灣自動化工業展剪綵開幕。記者林伯驊／攝影
台南市府副秘書長王揚智（左三）、經濟日報副社長周祖誠（右三）、台灣機械工業同業公會理事長魏燦文（右二）等人今天為台灣自動化工業展剪綵開幕。記者林伯驊／攝影
台灣自動化工業展今天起在大台南會展中心連4天展出，台南市府副秘書長王揚智（中）等人參觀攤位。記者林伯驊／攝影
台灣自動化工業展今天起在大台南會展中心連4天展出，台南市府副秘書長王揚智（中）等人參觀攤位。記者林伯驊／攝影
台灣自動化工業展今天起在大台南會展中心連4天展出，主辦單位經濟日報副社長周祖誠出席開幕典禮。圖／主辦單位提供
台灣自動化工業展今天起在大台南會展中心連4天展出，主辦單位經濟日報副社長周祖誠出席開幕典禮。圖／主辦單位提供
台灣自動化工業展今天起在大台南會展中心連4天展出，台南市府副秘書長王揚智（左二）等人參觀攤位。圖／主辦單位提供
台灣自動化工業展今天起在大台南會展中心連4天展出，台南市府副秘書長王揚智（左二）等人參觀攤位。圖／主辦單位提供
台灣自動化工業展今天起在大台南會展中心連4天展出，台南市府副秘書長王揚智（左一）、經濟日報副社長周祖誠（左二）等人參觀攤位。記者林伯驊／攝影
台灣自動化工業展今天起在大台南會展中心連4天展出，台南市府副秘書長王揚智（左一）、經濟日報副社長周祖誠（左二）等人參觀攤位。記者林伯驊／攝影
台灣自動化工業展今天起連4天在大台南會展中心展出。記者林伯驊／攝影
台灣自動化工業展今天起連4天在大台南會展中心展出。記者林伯驊／攝影
台灣自動化工業展今天起在大台南會展中心連4天展出，台南市府副秘書長王揚智（右四）、經濟日報副社長周祖誠（左三）等人參觀攤位。記者林伯驊／攝影
台灣自動化工業展今天起在大台南會展中心連4天展出，台南市府副秘書長王揚智（右四）、經濟日報副社長周祖誠（左三）等人參觀攤位。記者林伯驊／攝影

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