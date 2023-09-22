鄉林建設斥資4.2億元跟文旦博士購地 要在斗六打造逾200戶全齡社區

鄉林建設先前才喊出要在雲林打造第二個涵碧樓，今年集團首度南下跨濁水溪購地推案，斥資4.2億元在斗六市中心向有「文旦博士」之稱的許姓文旦農購買1650坪土地，要興建地下3層與地上15層約200多戶的全齡社區，總銷約28億元，預計明年第一季推案。

鄉林集團董事長賴正鎰說，因有高鐵、國道三號，中科等重大交通建設，雲中彰投的科技生活圈已成型，他決定將涵碧樓建築與生活美學帶回故鄉雲林，打造最美的全齡社區，這是鄉林集團首度南下跨越濁水溪推案。

賴正鎰說，這次推案的土地是向一名種植文旦45年的許姓地主購得，許姓地主的文旦曾連續3年獲得斗六評鑑特等獎，地方人稱他為「文旦博士」，當他得知地主因年邁而有意出售土地，讓他萌生回鄉推案想法，將來社區蓋好後，他也會將老欉文旦柚樹回植社區，讓住戶吃到甜美多汁的文旦柚。

鄉林建設指出，雲林近年工業及科技快速發展，Google在台灣興建第3座亞太資料中心，地點就選在雲林科技工業園區，是繼上銀科技、正新橡膠、建大，允強、卜蜂、明碁材等大廠進駐雲林科技工業園區之後的最大投資案。

鄉林建設副總方偉民表示，中部科技走廊房市外溢現象明顯，中彰投大生活圈崛起，雲林中科虎尾科技園區生技醫藥產業與半導體聚落漸成型，帶入上萬個工作機會，可望逐步帶進人口紅利，也讓很多雲林遊子、青年有機會返鄉就業與置產。

受到中央打房政策影響，雲林縣今年建商推案量有放緩跡象，縣政府建設處表示，雲林縣推案較多的地區集中在工作機會較多的斗六、虎尾、斗南等鄉鎮市，今年核發的大樓建案執照，斗六有10案、虎尾17案、斗南8案，透天建案執照則是斗六88案、虎尾14案、斗南23案。