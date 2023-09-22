台南森霸電廠擴建二期將啟用 自救會議會陳情爭回饋

台南市議會定期會開議，山上森霸回饋金自救會前往陳情指出，森霸天燃氣電廠二期明年6月即將運轉營利，但不僅將擴大汙染，一、二廠共用20多年的舊管線也讓居民不安，建廠回饋金更不知道在那裡？要求電廠需替居民保險及補助每人每年1次健康檢查，並認養豐德社區第3鄰且設置及認養綠化公園。

自救會會長黃羿穎表示，森霸電廠天然氣管線已使用20多年，明年2月起，一、二廠共用這條舊管線，壓力、流量更大，附近居民非常害怕管線的安全問題；另原來一廠的汙染，再加上明年六月起擴大的二廠汙染，所排出的化學物是否對鄰近居民的肺部造成傷害？該如何解決？

自救會質疑，森霸二期明年六月運轉營利，建廠回饋金在哪裡？自救會訴求，電廠需替居民保險及補助每人每年一次健康檢查；要在靠近電廠最近的豐德里第三鄰設置並認養綠化公園，達到節能減碳。市議員余柷青、李偉智、陳碧玉、陳昆和、周奕齊及立委郭國文助理均到場聲援，議會也將在25日下午舉辦「森霸電廠」專案報告。