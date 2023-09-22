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非洲學生與耆老交流音樂、美食 三合院前勁歌熱舞

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
長榮大學非洲交換學生今到嘉義縣朴子市交流音樂，與長者一起在三合院勁歌熱舞。記者黃于凡／攝影
長榮大學非洲交換學生今到嘉義縣朴子市交流音樂，與長者一起在三合院勁歌熱舞。記者黃于凡／攝影

嘉義縣朴子市大槺榔今早響起奇妙樂聲，遠在1萬公里外的非洲學生特地下鄉，與在地耆老組成的「神耆樂坊」切磋比拚，非洲學生抱著鼓與阿公阿嬤在三合院前尬音樂，歡笑聲傳遍整個村莊，中午還來上一場美食交流，台式豆菜麵、三杯雞配上非洲烏咖喱，交織不同風味。

老屋主人、青農涂澤林端出自己種的苦瓜，分享從農種植心法，還加碼三杯雞和豆菜麵濃濃在地味款待，而非洲學生們也帶著他們日常的烏咖喱料理，用「吃」這件事情搭起橋梁。80歲婦人阿梅說，語言不通但都一樣要吃飯，難得看到很多外國人，就跟跟出國一樣開心。

神耆樂坊拿出看家本領，連番演奏歌仔戲調與神明熱鬧的曲調，讓非洲遠客留下深刻台灣印象，而非洲學生們則是帶著鼓演奏節拍有序的傳統音樂，現場的大家無不鼓掌叫好，樂坊長輩們開心載歌載舞，展現自信神情與笑容。老人家開心的說，老屋前很久沒那麼熱鬧了

長榮大學USR團隊執行長甘玲華說，這群國際交換生長期關注台灣生態與農業議題，今天有機會那麼貼近地方的進行交流，把非洲音樂分享給大家，看到地方阿公阿嬤從好奇到大笑同歡，是很難能可貴的國民外交經驗。

長榮大學非洲交換學生今到嘉義縣朴子市交流音樂，與長者一起在三合院勁歌熱舞。記者黃于凡／攝影
長榮大學非洲交換學生今到嘉義縣朴子市交流音樂，與長者一起在三合院勁歌熱舞。記者黃于凡／攝影
長榮大學非洲交換學生今到嘉義縣朴子市交流音樂，與長者一起在三合院勁歌熱舞。記者黃于凡／攝影
長榮大學非洲交換學生今到嘉義縣朴子市交流音樂，與長者一起在三合院勁歌熱舞。記者黃于凡／攝影

非洲 阿嬤 長榮大學

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