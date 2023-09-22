廢棄光電場如廢墟攝影大賽奪冠 網友喊朝聖直擊現場變這樣

《國家地理雜誌》日前公布2023台灣攝影大賽結果，從五大主題選出冠、亞、季軍及三名佳作，其中地方組冠軍是台南六甲區一處廢棄光電場，藤蔓植物爬滿太陽能板，看來頗有末日景象，也引發網友熱議，甚至還有人想到現場「朝聖」，不過照片中的景象如今已不復存在，業者上個月已經雇工拆除，目前仍是一片荒煙蔓草景象，只是少了光電板。

這處光電場原址就在台南六甲區嘉南大圳旁的一處農地，據了解，在當年政府大推農電共生的政策下，業者整合多位地主，申請光電場設置，還通過初審，業者動工興建，才蓋到一半，都來不及接上電線，就被發現是「假農田、真種電」，2015年時遭南市府撤銷光電執照。

業者無法賣電賺錢，光電場也棄置不管，下方雜草叢生，藤蔓植物從基樁攀附而上，甚至蓋住了太陽能板，宛如廢墟的景象令人側目，今年3、4月間有網友在臉書粉絲專頁PO照引發討論，媒體也報導披露，《國家地理雜誌》2023台灣攝影大賽20日揭曉結果，拍攝這處光電場的照片奪下地方組冠軍，又引發關注。

實地走訪這個場址，太陽能板已經全數拆除，只剩下兩支電桿及空空如也的電表箱，光電場的基樁還放在不遠處的空地，附近的農民表示，上個月已經有人來拆除，現在長滿雜草看不出原來的樣子，今年因為休耕，四周田地也是一副荒涼景象。