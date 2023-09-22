台61線以西禁種電爭議 漁電共生業者、自救會議會陳情

台南市議會決議禁審台61線以西光電案的申請，業者連俊堯砸下六千多萬投資申請漁電共生案場也符合法規，不滿議會一條規定就卡關，今天到議會陳情，指此案受到政治干擾，希望反對議員到現場會勘不要以偏概全；七股自救會也率居民要求市長黃偉哲信守 承諾台61以西不審查光電案，市長黃偉哲表示，尊重議會決議。

台南市七股自救會今由議員陳昆和陪同到議會陳情，三股、七股及大潭里長都到場表達心聲，自救會表示，從107年開始一直反對台61以西美好的土地、黑面琵鷺覓食區，市長黃偉哲去年在議會也承諾台61以西不開放種電，沿海地區光電種得太多，七股一萬7千多公頃已種電1500公頃，超過七股行政區的十分之一以上，不希望再來種電，請市長要信守承諾。

養殖達人連俊堯隨後也到議會陳情表示，他的漁電共生案場，除與水產試驗所合作技轉外，也經評選比賽取得農業部示範計劃、選址在將軍漁港旁、申請過程也行文至中央單位，避開所有管制區、以對環境衝擊最小的出發點來建置這個廠區、期待未來作為示範光電廠，讓合法業者及漁民知道如何漁電能共存共榮。

他從2020年三月取得農地使用許可，9月取得經發局備案審查，到10月也取得台電饋線設置的同意，到2021年5月取得建照，10月取得使用執照，2023年也取得養殖登記，過程一切依法，沒想到要申請屋頂綠能容許執照卻卡關。請議員要到現場看，不能以偏概全，他是合法申請業者，「要給他一個理由為何要反對屋頂型太陽光電」。

台61以西只有台南不能做漁電共生，議會的決議是法源嗎？是法規嗎？只因政治干擾 ，他已投資5千萬元，光繳規費110萬就是同意要做了，只因議會一個決議就卡關，議會決議的立法是要保護漁業，他就是做漁業的，卻受到池魚之殃。

議員王宣貿也說，太陽能板有屋頂型和地面型，議會是去監督及嚴格審查不良業者，而不是一昧的禁止他也討厭不良業者亂種電，但要鼓勵好的業者有機會去做，而不是擋下產業的升級。

市長黃偉哲表示，兩邊意見都有，因議會曾做出決議，基於尊重的立場，尊重議會決議，但業者認為是在決議之前，議者可能會提告，提行政訴訟，會和兩邊再多做溝通。