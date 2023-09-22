連接嘉縣市盧山橋改建及東義路聯外道拓寬完工 秋節返鄉便捷安全

嘉義市聯外橋梁盧山橋改建及東義路拓寬，是連接東區與嘉縣民雄、竹崎鄉，以及通往國三竹崎交流道的主要道路，交通頻繁，盧山橋改建完工通車近2年，東義路拓寬工程施工展延3次，8月底橋梁及道路全部完工通車，健全嘉縣市交通路網，通過10日暴雨考驗，讓用路人秋節連假開車出遊返鄉便捷安全。

10日嘉市逾200毫米暴雨，朴子溪暴漲，後庄里盧山橋及東義路居民擔心完工橋梁及道路積淹水，豪雨考驗，橋路安全未積水，後庄里長許益銨說，朴子溪暴漲自動水門啟動，橋路墊高完工，積水很快退消，讓里民開車、外地遊子回家便捷安全。

東義路拓寬起自東義路214巷口，往北延伸銜接盧山橋至嘉縣端引道止，總長度1700公尺，東義路是嘉市往來民雄、竹崎鄉要道，路寬從8至10公尺拓寬為20公尺，道路與新橋改為雙向4車道，促進嘉縣市整體運輸便利性，帶動產業經濟發展，優化生活品質。

東義路及圓林仔社區毗鄰朴子溪，地勢低，逢颱風豪雨水患，歷經前總統馬英九、小英總統，橋梁改建及拓寬工程完工，內政部前部長徐國勇2011年12月14日出席工程首梁祈福典禮表示，工程總經費8.79億，中央補助7.12億，完工解決東義路寬不足及低漥路段淹水，調整盧山橋嘉市端處急彎線形平順。