「斗六最大里」出現被遺忘的自來水用戶 數十年生活沒品質

雲林縣斗六市保庄里是當地人口最大里，鄰近工業區及市中心，每年人口持續增加，但其中卻有16戶住戶，因住區無埋設自來水管，長年須拉長約300公尺的臨時水管至家中才有水可用，甚至水表還得借用他人住處裝設，地方多次陳情，經立委劉建國向經濟部水利署爭取經費，今天順利動工改善問題，解決住戶不便。

吳姓住戶10多年前遷居保庄里，鄰戶黃姓住戶一家更早搬進該里，已超過20年，他們加上周邊住戶共16戶，至今自家都沒有自來水可以用，必須拉設臨時水管、借用他人處所裝水表才行得通。

還有人遇過水費突然暴增，一查才知臨時管破裂，維修好幾天才得以恢復使用，幾乎沒有生活品質可言。

劉建國表示，前年開始陸續接獲當地民眾反映，他向台灣自來水公司第5區處反映，並爭取水利署補助經費改善，今獲605萬元將從保庄里7鄰農路與保竹路交叉路口向東路段，埋設長約1.26公里的延性鑄鐵管。