推動人本交通環境 嘉義市興業西路人車行空間改造

嘉義市秉持人本交通設計理念，持續提升人行空間，改善既有交通問題，向營建署提報前瞻基礎建設補助計畫經審查核可，繼完成新民路以西上海路-南京路、南京路-新民路人行道拓寬6公尺整平工程後，目前正辦理興業西路（仁愛路-民生南路）南側街廓施工，工程完工後，新民路東西兩側道路將一致採新民路以東配置方式，簡化為兩車道並拓寬人行道，以更加簡化、通暢人車行空間，提升市民用路安全。

市府工務處說，重要交通要道興業西路周邊以公園、住宅區與市場用地為主，為改善興業西路道路景觀與人行空間，建立「以人為本」道路環境，元月起進行興業西路（民生北路至興業地下道）人行道改善工程，繼完成新民路以西改善工程，目前正進行新民路以東路段施工。

工務處表示，興業西路以新民路為界，在民生南路至新民路間路寬25公尺，單向2車道，無機車道；新民路至興業地下道間路寬30公尺，單向2車道，1機慢車道，興業西路以新民路為界，東西兩側車道寬度及車道數不同，為減少變換車道交織衝突，工程規畫設計一致採新民路以東配置方式單向2車道，新民路以西取消機慢車道。

此外，人行道依據營建署規範拓寬，新民路以東為3.5公尺，新民路以西6公尺，設置植栽綠化空間，遷移電箱及整併桿件，路口停等空間外推，並縮短及退縮行穿線，以維護用路人通行安全。

交通處表示，工程路段經模擬尖峰時段容量分析結果，拓寬前、後，尖峰時段道路服務水準差別不大，均維持一定順暢程度以上，且該路段車道配置簡化，有助於提升行人及行車安全。