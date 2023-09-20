里長20年創作、8旬阿嬤神榕下吟詩 發表台江文化詩集

「台江地啊！台江地，你的母親曾文溪…..」在台江文化中心神榕樹下吟詩，全國特優里長王金樹與台江阿嬤詩人吳愛子、鄭新讚、吳銘福、楊淑瑤等台江文化工作者，今天分別朗誦自己的台語文詩作，發表「公親采風詩集」、台江建庄二百年《土地的詩歌》詩集，這兩本詩集皆以以台語文創作，以詩描寫台江文化營造故事，緬懷台江先民建庄結社的拓墾精神。

本周五（22日）晚上將舉辦「台江土地詩歌節」，做為台江建庄二百年的文學禮讚，這兩本「台江文化詩集」將送給台江中小學，一起推廣本土語文教育。

社大台江分校執行長吳茂成表示，「公親采風詩集」是公親寮王金樹里長累積20年詩文創作的集結，王金樹20年來參與台江文化運動，營造公親寮社區博物館，一有空就會提筆，以台語文詩文，記錄各項台江文化活動，此次，特別協助里長整理20年來的作品，編印《公親采風詩集》；同時也採集台江十六寮大廟的「庄頭詩」，以及台江阿嬤詩人吳愛子、鄭新讚、吳銘福、楊淑瑤、鄭忠勝、小城綾子等台江文化工作者的台語文詩作，合編成台江建庄二百年《土地的詩歌》詩集，以文學緬懷台江先民相放伴拓墾、建庄結社的辛勞，做為台江建庄二百年的禮讚，這二本台江文化詩集也將送給台江中小學做為台江本土教育教材，推廣本土語文。

王金樹等台江詩文創作者今天齊聚台江文化中心百年神榕樹下，圍聚在台江十六寮守護神文化香火合爐的奠基石前，朗誦詩作，發表詩集，共同祈願台江文學代代相湠，同時邀請鄉親在9月22日晚上，一起來台江文化中心，參加台江建庄二百年土地詩歌節，共同來聆聽王金樹里長詩人、吳愛子阿嬤及台江老中青三代的台語詩文作品。

王金樹說，20年前安東庭園社區親子來到公親寮踏查台江文化，當時就想以台語詩將這場活動記錄下來，寫下「台江地啊！台江地，你的母親曾文溪，出口由南轉向西，溪水充沛有魚蝦，養飼百姓千萬家」，在大家鼓勵之下，後來志工推動公親寮社區博物館、社區防災工作，也用台語詩文記錄這些故事，同時也宣導守望相助，例如「積水愛倒久愛換，將蠓幼蟲來拍散，較免以後舂心肝。」

今年80幾歲的吳愛子阿嬤詩人也在神榕樹下以台語朗讀「我的學習路」，她說「生在戰亂不著時，男女有別誤時機，若有學海的甘泉，嘴乾會當飲規碗」，令在場師生志工十分感動。