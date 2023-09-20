5隻搜救犬入嘉義女中防災教育 賣萌也展現搜救能力

為建立全民防災意識，嘉義女中今天邀請台灣精英國際搜救協會來校園舉辦防災教育演練，協會特別安排5隻可愛搜救犬示範，由學生扮演失蹤者，果然一下子就將躲在桶子裡的女學生找出來，不止賣萌還展現搜救能力，精采表現獲得滿堂喝采，也成功加深學生對防災教育觀念。

嘉義女中透過張榮發基金會協助邀請台灣精英國際搜救協會來校園舉辦防災教育演練，當協會帶著糖糖、小奶茶、EMMA、JOY等5隻可愛又聰明的人氣搜救犬走進教育訓練會場，立即吸引逾千名學生的目光，揚起熱烈氣氛。

協會教官褚興中宣導避難疏散4原則「不跑步、不推擠、不回頭、不說話」。然後比較搜救犬與生命探測儀器差別並分享一隻合格搜救犬要有敏捷、服從特性，具備腳側伴行、水平梯、獨木橋穿越等眾多能力。

並由搜救犬實際演練搜索生還者科目，請學生躲起來，讓搜救犬靠靈敏嗅覺找人，果然一下子就將躲在桶子裡的學生找出來，精采表現獲得滿堂喝采。

基金會表示，每年921是國家防災日，今天舉辦這個活動特別有意義，提醒大家不要忘記災害隨時會發生，透過防災講座，把搜救犬帶到現場，希望透過「防災教育」宣導，降低災後造成的傷害。

嘉義女中校長蔡枳松表示，基金會及協會帶來令人難忘的講座，從狗狗找人的過程，帶給大家在平日應該做好防災準備的啟示。

參加演練的黃姓學生表示，狗狗雖然看起來萌萌的，但一聽到領犬員指令，馬上變一個樣子，展現出訓練有素的搜索能力，尤其引犬員還是女隊員，指揮動作非常有氣勢。