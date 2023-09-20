遭疑小片農地光電違法 南市府詳細說明駁斥陳椒華：勿再爆烏龍

時代力量立委陳椒華今天質疑行政院前顧問力暘能源公司負責人古盛煇所持股的天心、天英等5家能源公司疑似違反小面積農地不能做光電的規定，申請文件中有嚴重倒填日期問題，這些案場取得光電案場許可是否涉有弊案？對此，南市府反擊，嚴審農地光電場核可案件，請民代勿再爆烏龍。

南市府表示，陳椒華所指「關門後」實為依照中央規定，要求業者申請時提出相關佐證文件，完成合法；陳椒華委員所指「新送件日期偽造」則屬犯法行為，請委員提出具體證據，如查證屬實，移送法辦，若查無事實，陳椒華委員是否願意為一而再、再而三的謬誤指控致歉？

南市農業局指出，有關漁電共生案均依法辦理，「依核定經營計畫書進行養殖事實查核，嚴審嚴辦」、「要求具體資料佐證」一經查無養殖事實，且未能於期限內改善， 一律廢止農業設施容許。

農業局說明3點審核經過，第1有「進行養殖事實調查」，漁電共生農業容許核發後，即進行養殖事實查核。市府在養殖設施容許申請時，除了對養殖經營之合理性嚴格把關外，案場完工取得再生能源設備登記後，將進行養殖事實查核。

第2為「進行經營過程查核，嚴審嚴辦」，倘未依核定經營計畫書執行，且未於期限內改善，一律廢止農業設施容許，嚴審嚴辦，後續將通知能源單位廢止再生能源設備登記，並由地政單位裁罰且限期恢復原狀；第3「要求具體資料佐證」，查核時申請人應提供進苗進料單據、台電(用電量)單據、放養量申報及魚貨交易單據等足資證明養殖事實之文件，無法以臨時購買水產方式，應付查核之情事。

至於有關2公頃以下農地變更光電，南市經發局表示「均依法辦理」，法令修正前業者所取得的合法權益，主管機關基於信賴保護原則，於修法時特別加入但書規定，並規定業者要提出相關佐證文件，用意在保障業者合法權益，市府也依照中央規定，要求業者申請時提出相關佐證文件。

經發局也說，新送件案，則完全依照規定處理，「懇請陳椒華委員複習行政程序法相關規定，莫再馮京當馬涼、張飛打岳飛，徒增行政負擔，虛耗中央與地方資源」。

經發局解釋，依據農委會109年7月28日修正農業用地變更使用審查作業要點，非都市土地農牧用地、林業用地、養殖用地及都市計畫農業區、保護區之農業用地，2公頃以下不同意辦理變更，惟符合該要點七之一條但書規定者，得申請變更使用，前開但書「109年太陽光電6.5 GW達標計畫」之2公頃以下土地範圍認定，亦依經濟部能源局與農業部會議決議之審認樣態辦理審查。

依上開規定得申請變更使用之2公頃以下農地，其申請興辦事業計畫仍需經過市府相關局處審查，包括經發局、農業局、水利局、環保局、地政局、都發局…等相關局處共同把關。

經發局強調，市府各局處依據業務執掌嚴格把關，審查核准案件或審查中案件，市府亦於官網建置「太陽光電透明治理專區」，將相關案件審查流程公開透明化，以最嚴謹審慎的態度面對外界審視。

另，農變審查作業要點修法迄今已逾3年，市府檢討2公頃以下農地申請變更光電案件已無推動之必要，於112年3月30日公告不再受理2公頃以下農地變更案件。

經發局最後也說，所有光電申請案均依相關法規辦理，審查過程嚴格把關，未來也將監督核准案件要確實依法建置，並加強施工與營運查核，確保光電政策正向發展。