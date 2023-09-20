光織影舞光影藝術展 秋節來嘉市北香湖賞「芭比粉」月亮

延續秋節城市IP，嘉市府今年第4年舉辦光織影舞光影藝術展，上午市長黃敏惠穿亮粉色背心，呼應粉紅主題，與來賓推薦秋天國際級視覺饗宴就在北香湖公園，策展以「永恆的愛」為主軸，選用席捲全球芭比粉紅，29日至10月10日，每日晚間6點至10點（市集下午4點開始），在湖面打造地表最浪漫「芭比粉」月亮。

黃敏惠昨勇奪「天下雜誌」2023施政滿意度全國第一，獲評22縣市施政標竿，她感謝市民，把榮耀獻給市民，她說，今年「光織影舞」力求突破，運用創新科技，大玩色彩元素等新型態，為北香湖公園找回古諸羅八景之一「北香秋荷」美景，創造新的秋日名景，無論白天夜晚都精彩。

秋節連假及國慶連假，欣賞最大作品「月光交響曲」，在湖面放置10公尺高太空船，以及10公尺寬、5公尺高「芭比粉」月亮，同時Dress code粉紅衣飾，有機會獲得獨嘉優惠，你我都是創作者，成為展覽中一隅風景。

粉紅色是療癒顏色，象徵反霸凌、反歧視，也是溫柔力量，邀請DanielWong黃偉豪擔任策展人，以粉紅色系為主題，疫情近3年，藉粉紅色喚起每人內心和諧、歡樂浪漫，搭上近期全球賣座電影《Barbie芭比》，與芭比風潮在精品時尚圈掀起粉紅風暴。

觀光新聞處長張婉芬感性說，如果把《光織影舞》比喻作電影，那麼歷年來《光織影舞》就是最精采、引人入勝電影預告。2023光織影舞」再次顛覆人們光影展演想像，以英文書信常見開頭Dear發想設計主視覺，以「Dear Moon」為題寫下一封封用粉紅光影編織而成的情書，將搭乘太空船，承載浪漫和愛飛向天際。

通過月球旅行8個粉紅站點：「月光交響曲」、「浪漫畫布」、「翩翩起舞」、「光影」、「鏡花水月」、「交織」、「星空寄情」，最後抵達「永恆的愛」等全粉裝置藝術。歡迎遊客帶著心愛的人觀展，把想說卻說不出口話，寫給月亮，勇敢把愛傳遞對方。

活動會場設3個出入口，採單一動線管制，請旅客依順時針的方向遊園，最新活動資訊，請至官網https://gov.tw/ nXr或「嘉市好旅行」臉書粉絲專頁https://reurl.cc/8oQ5vR查詢。建議遊客用大眾運輸交通工具-台灣好行光林我嘉線及Youbike2.0，前往北香湖公園，即日起年12月31日止，民眾持電子票證享免費搭3條電動公車（中山幹線、台灣好行光林我嘉線及忠孝新民幹線），時刻表可至嘉市府交通處網站查詢。