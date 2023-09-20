7旬嬤市集推50年前自創料理墨堡 弘道嘉義長輩搶先嘗

弘道老人福利基金會嘉義服務處將於10月21日在故宮南院辦「第二屆不老耆機公益市集暨活力秀」，鼓勵長輩設攤展技藝專長，再創自我價值，今天邀首屆市集70歲攤主陳惠慈到社區據點烹飪去年秒殺的獨門創意料理「墨堡」，讓長輩們搶先試吃，也為市集做暖身準備。

70歲陳惠慈阿嬤表示，自年輕婚後就辭職、專心照料家庭學習烹飪，因女兒的鼓勵才走出家門參與活動，也擔任志工幫助弱勢，開啟全新老後生活，去年弘道邀他擔任市集攤主，再次重現50年前孩子愛吃的自創改良墨西哥創意料理「墨堡」給大家品嘗。

陳惠慈笑說，「真的沒想到開賣半小時就賣光！」還獲得最佳人氣美食獎，超有成就感，今年再次擔任攤主，今天暖身烹煮墨堡，讓據點長輩搶先試吃，見到長輩們豎起大拇指讚不絕口， 再累都值得。

如何做美味墨堡？陳惠慈阿嬤手腳俐落的先將水餃皮油炸後，放上番茄、生菜及肉末等食物，夾在中間，就完成中西合併特殊口感的墨西哥創意料理，這道味覺新體驗的料理，也讓長輩們一吃就稱讚。

弘道嘉義服務處長張儀芬表示，嘉義縣是全台最老縣市，基金會積極推動「在嘉安老長者照顧支持計畫」，發掘長者潛能提供自我實現舞台，為籌募650萬元助老服務經費，10月21日將在故宮南院辦不老耆機公益市集暨活力秀，共30個攤位齊聚，歡迎企業及民眾認購市集券1張100元或捐1萬元認捐攤位，愛心響應電話：05－3103606。