日本華商總會拜會南市府 討論台日民間交流方向

日本華商總會理事長林冠銘、副理事長彭勻孝，今天拜會台南市政府，討論台日民間交流方向。

台南市政府發布新聞稿指出，林冠銘、彭勻孝今天拜會市府，由副秘書長王揚智代表市長黃偉哲接待。

王揚智表示，近年來台灣和日本關係愈來愈緊密，日僑積極推動雙邊文化、經貿、物產交流，邀請台南參與「台灣Festa」嘉年華；黃偉哲也帶隊前往日本行銷台南農特產品，期望未來有更多機會介紹台南古都魅力。

王揚智說，台南出產優質蘭花、芒果，相當受日本消費者喜愛，世界上每6朵蘭花中有1朵產自台南，2024將舉辦台灣國際蘭展及世界蘭花會議，且迎接「台南400」，台灣燈會等系列活動將陸續登場，屆時可充分感受台南文化風貌。

林冠銘表示，日本華商總會促進台日雙邊交流，增進日本民眾對台灣的理解，2016年起在東京開始舉辦「台灣Festa」嘉年華，推廣台灣藝術文化與美食，也希望和台南合作，行銷豐饒物產，促進日本遊客造訪台南。

日本華商總會1951年在日本成立，早期以促進日本華埠經貿發展為主，如今成員轉以第二代、第三代為中心，設立宗旨是促進台日民間交流，近年宣傳台灣美食、觀光及文化，吸引日本民眾關注台灣。