台61西濱「將軍服務區」加把勁 先求有再求好

台南市政府爭取台61線西濱快速公路設置服務區，地點選在將軍交流道南向匝道出口，去年經行政院同意，現由市府觀光旅遊局進行可行性評估，期末報告預計年底出爐，明年向中央爭取經費闢建，開幕日期待評估。

南市沿海鄉親爭取台61線設置服務區多年，去年11月行政院前院長長蘇貞昌到台南視察交通建設時，包括市府及立委林俊憲都力爭台61線將軍服務區，獲蘇同意後市長黃偉哲動用預備金由市府進行將軍服務區可行性評估，再提報交通部公路局爭取預算執行。

據知，將軍服務區將保留局部現地水景環境規劃成為生態滯洪池，整體構想符合綠建築標章、低碳標章、ＷＥＬＬ認證及淨零耗能建築為目標，也規畫可眺望夕陽及生態美景的景觀休憩平台。服務區內規畫有商店、餐廳、地方創生小農市集廣場、廁所及停車場等設施空間。

「不要只是陽春休息站！」據知，目前西濱已有雲林口湖、新竹新豐休息站，台中大安也預定本月開幕，都是高架道路下簡易休息站，地方建議未來將軍服務區要展售地方農特產，兼顧重機騎士服務需求，打造在地特色意象的建築設計帶動觀光。

觀旅局指出，將軍服務區預定地在將軍交流道南下匝道出口旁，面積約1點6公頃，屬於國產署、雲嘉南濱海國家風景區用地，鄰近將軍漁港、馬沙溝３Ｄ彩繪村、青鯤鯓扇形鹽田。官員表示，上述相關設施不可能一次到位，「先求有再求好」。