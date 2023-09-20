嘉豪雨釀2死 家屬籲裝預警系統

嘉義地區10日豪雨，台82線快速道路下方淹水釀7旬官姓夫妻困車內死亡，家屬悲痛說，應做好淹水預警機制，盼兩人是最後受難者；縣議員也質疑，易淹水路段卻連警示號誌都沒有。對此，縣政府表示，近日已請中華電信拉設線路，先於台8線快速道路中和交流道匝道，以及下交流道的嘉175線設水位警示感測器。

官姓夫妻4天前辦完告別式，縣議員楊秀琴轉述，夫妻的兩名兒子至今都難以入眠，無法接受父母突然離世，她表達幫忙申請國賠，兄弟倆拒絕說，不想被誤會在索求，「再多的錢也換不回爸媽的命！」

楊秀琴批評，這麼重要的82交通要道且地勢最低常易淹路段，會一直被呼略到出人命？而水上鄉多處易淹路段，卻連警示號誌都沒設置，說到底就是政府的錯。

水上鄉長林緗亭說，風災後檢討可立即處理部分包括設水位感測器、八掌溪跟赤蘭溪長期無疏濬要盡速處理等，公所也會提供需求預警機制的路段，例如富邦駕訓班旁、美上美防汛道路。

縣府表示，11日與相關單位研議解決淹水辦法，所有方案都提報到中央協調、專業評估，至於水位預警系統，除了台82線中和交流道匝道與下方嘉175線近期先設置，其他易淹水路段以地下道優先施作。