聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉豪雨釀2死 家屬籲裝預警系統

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導

嘉義地區10日豪雨，台82線快速道路下方淹水釀7旬官姓夫妻困車內死亡，家屬悲痛說，應做好淹水預警機制，盼兩人是最後受難者；縣議員也質疑，易淹水路段卻連警示號誌都沒有。對此，縣政府表示，近日已請中華電信拉設線路，先於台8線快速道路中和交流道匝道，以及下交流道的嘉175線設水位警示感測器。

官姓夫妻4天前辦完告別式，縣議員楊秀琴轉述，夫妻的兩名兒子至今都難以入眠，無法接受父母突然離世，她表達幫忙申請國賠，兄弟倆拒絕說，不想被誤會在索求，「再多的錢也換不回爸媽的命！」

楊秀琴批評，這麼重要的82交通要道且地勢最低常易淹路段，會一直被呼略到出人命？而水上鄉多處易淹路段，卻連警示號誌都沒設置，說到底就是政府的錯。

水上鄉長林緗亭說，風災後檢討可立即處理部分包括設水位感測器、八掌溪跟赤蘭溪長期無疏濬要盡速處理等，公所也會提供需求預警機制的路段，例如富邦駕訓班旁、美上美防汛道路。

縣府表示，11日與相關單位研議解決淹水辦法，所有方案都提報到中央協調、專業評估，至於水位預警系統，除了台82線中和交流道匝道與下方嘉175線近期先設置，其他易淹水路段以地下道優先施作。

淹水 議員

延伸閱讀

南投巨峰葡萄豪雨「開口笑」 現金救助每公頃10萬元

嘉義縣豪雨八掌溪赤蘭溪溢堤釀災 高莖植物未清除被指禍首

嘉義豪雨...國1嘉義交流道新建滯洪池奏效 國道未淹水

嘉義豪雨 中埔赤蘭溪暴漲洪水襲良田 農損初估破2千萬

相關新聞

台南城西焚化廠更新爐 減耗更高效

台南市城西垃圾焚化廠焚化爐營運20多年處理量能下降，南市府規畫汰換興建新一代的焚化爐，昨動土，預計2026年完工，日處理...

南市興建平實轉運站 居民憂車潮

台南市政府推動42.4公頃的平實重劃區，在中華東路、小東路口規畫平實轉運站BOT案昨天動土，占地1.42公頃，首期興建地...

嘉豪雨釀2死 家屬籲裝預警系統

嘉義地區10日豪雨，台82線快速道路下方淹水釀7旬官姓夫妻困車內死亡，家屬悲痛說，應做好淹水預警機制，盼兩人是最後受難者...

雲林身障者逾60歲發敬老金

雲林縣敬老禮金去年下修發放門檻至65歲以上長者，為照顧身心障礙者，縣長張麗善昨天再宣布放寬發放標準，今年起加發60至64...

南市登革熱逼近8千噴藥策略調整 個案周遭住戶自行噴藥

台南市本土登革熱病例今天新增323例，累積7930例，今天新增病例較昨天高，疫情仍嚴峻。今起化學防治策略改變， 群聚病例...

揪甘心！北港武德宮捐百萬相助友宮修廟 成北港佳話

雲林縣北港鎮樹仔腳乾元宮主祀三山國王，因廟的主結構年久失修，牆面多處斑駁毀損及嚴重壁癌，加上近月以來颱風接連肆虐，使問題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦