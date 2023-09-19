南市登革熱逼近8千噴藥策略調整 個案周遭住戶自行噴藥

台南市本土登革熱病例今天新增323例，累積7930例，今天新增病例較昨天高，疫情仍嚴峻。今起化學防治策略改變， 群聚病例以區塊為單位噴藥，單一個案病例周遭住戶則以強力孳生源清除為主，家戶內外如無孳生源及成蚊，發放殺蟲劑給住戶自行噴藥。

今天新增的323例分布狀況為東區64例，安南區55例，南區51例，永康區45例，北區38例，中西區27例，安平區15例，關廟區11例，歸仁區9例，仁德區4例，新營區、安定區、下營區及麻豆區各1例，最小感染年齡2歲，最高88歲。

黃偉哲表示，登防中心及疾管署針對群聚病例共同規畫以區塊為單位噴藥，另針對登革熱確診單一個案病例周遭住戶，則是以強力孳生源清除為主要防治措施，經查家戶如無發現孳生源及成蚊，則發放殺蟲劑給住戶，由家戶自行噴藥，但如果查到家戶內外有孳生源，將該家戶仍維持化學防治且不得拒絕。今天永康熱區大噴藥，便採這一措施。

台南市登革熱防治中心表示， 昨日南市登革熱疫情一級指揮中心會議上，市府為因應登革熱疫情嚴峻，市長黃偉哲特別延攬衛生局前局長許以霖擔任登革熱防治一級指揮中心總顧問，協助指揮官督導指揮登革熱各項防治和諮詢工作，盼借許之前新冠肺炎疫情期間優秀行政協調及指揮調度能力，協助南市強化各項登革熱防疫措施。

登革熱防治中心主任蘇世斌提醒，埃及斑蚊喜好躲在家戶內陰暗、潮濕、不通風的地方，如浴廁內、樓梯間、壁櫥下及防火巷、屋後溝等地方，民眾可針對上述地點作重點噴灑，以殺蟲劑室內噴灑防治病媒蚊時，應先關閉門窗，碗盤、食物加蓋，室內所有人員及寵物均須離開，如有養殖水生生物，則魚缸應關閉空氣幫浦並加蓋密閉，由裡向外退去進行噴灑，噴灑完密閉30分鐘後再進入開門窗換氣。使用完的空罐可至區公所再兌換1瓶（限兌換1次），居家防蚊自己來，安全衛生又有效，讓大家一起守護自己與家人的健康。

衛福部政務次長王必勝到台南視察防疫，他說，防疫工作要比細心、比耐力、比韌性，比想像中還要困難很多，從6月以來經歷盛夏、暴雨等艱困的天候環境條件，台南努力地壓制病例數，達到現階段的成果，很不容易，也想對市民說「你們辛苦了」。