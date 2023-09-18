嘉惠南市偏鄉國小 青商會川崎症美心專車公益義診

國際青年商會中華民國總會參議會結合中華民國川崎症關懷協會等，今前往南市東山區青山國小，舉辦川崎症美心專車公益義診活動，由專業醫師為30位學童義診，現場也安排義剪及頒獎獎助學金，以實際行動關心偏鄉兒童健康。

這項公益活動還有高雄長庚醫院川崎症中心、祥閎公司，由川崎症國際權威高雄長庚川崎症中心的郭和昌醫師及台南奇美醫院兒科部的陳俊宇醫師，共同主持義診。

郭和昌表示，川崎症(Kawasaki disease)是一種好發於兒童的特有疾病，發生率最高的國家是日本，由日本人川崎富作首先發現，主要會導致為心肌供應血液的冠狀動脈發炎。且因常造成口腔、鼻子及喉嚨的皮膚黏膜因感染而腫脹，又稱為黏膜皮膚淋巴腺症候群。川崎症的病徵包含高燒及皮膚脫皮。由於與其他疾病類似，常為家長忽略或誤診，錯失了治療時機。

國際青年商會中華民國總會參議會議長李文誠也表示，某次與朋友談話中，才了解到川崎症，認識郭和昌醫師，深入認識川崎症只要早期發現與治療，都可痊癒且沒有後遺症，可是在醫療資源不足偏鄉，可能就會造成遺憾，所以，前進與深入偏鄉義診，就是青商參議會全力推動的工作。