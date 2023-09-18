台南大東、大東東夜市今同步營業 市府再出動人牆阻擋擺攤

台南大東東夜市今日開幕，與原業者經營的大東夜市拚場，但兩業者尚未取得經營許可執照，下午4點市府市場處再次出動10多名人力，以人牆阻擋兩處夜市出入口，不讓攤販進入擺攤。市場處更喊話，未取得執照前，業者營業屬於違規，如屢勸不聽，將開罰1萬至5萬元罰鍰，不排除斷水斷電。

原大東夜市分裂成「大東」與「大東東」兩個夜市，大東夜市靠近崇善路，由原吳姓業者經營，占地700坪有242格攤位，總計有100多家美食攤商，11日重新營業；大東東則靠近台南監理站，由惠堤實業有限公司經營，占地1400坪450格位，300多商家擺攤，今晚開幕營業，與大東夜市分別經營。

不過市府市場處指出，由於新舊業者各自經營，而營業範圍、攤商、位置、租金均有變動，視為新秩序組織，法理上得視為新事件，依台南市攤販管理自治條例規定需重新申請營業許可執照，市場處於9月5日收到兩方業者的申請文件，但尚未進入委員會排審，業者還沒取得營業許可執照，若執意營業屬違規行為。

市場處今天下午4點再次出動10多名人力，將兩處夜市出入口阻擋，不讓攤商進入擺攤，並宣導規勸攤商撤離。

大東與大東東的攤販紛紛表示，這應是經營者的問題，都備好食材要營業了，希望業者趕快向市府申請通過。大東東夜市吳姓代表人表示，尊重市府的作為，更建議市府是否能夠輔導，讓攤販得以生存，更讓營業執照許可通過，若有需要加強之處，一定會遵照市府安排。