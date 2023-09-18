分享喜悅！兒子考上嘉大 炸雞店家長帶350份鹹酥雞南下免費送

嘉義大學今天於蘭潭校區學生活動中心舉辦「歡迎嘉入我們 來嘉大您安心」活動，讓學生在嘉大的學習歷程中，能更加了解學校提供的各項助學資源，讓家長安心將孩子送到嘉大學習。近日張貼「兒子考上國立嘉義大學，鹽酥雞整年買一送一」紅布條在網路爆紅的桃園炸雞店，夫妻倆特地南下嘉義免費送350份鹹酥雞給嘉大師生，分享兒子考上嘉大的喜悅。

炸雞店闆娘張小姐表示，對孩子的教育一向都是尊重孩子的選擇，希望孩子是以自己的興趣來選擇就讀的學系，很開心他能考取嘉大，迎向人生另一個重要旅程。夫妻倆以家長身分製作鹹酥雞，由學校免費分送給蘭潭校區150份、民雄校區100份及新民校區100份等三校區學生品嚐，憑學生證或登入校務行政系統畫面，即可免費兌換1份鹹酥雞。

現場排隊的學生表示，送鹹酥雞的活動很酷，今天在嘉大就能吃到遠從桃園南下新鮮現炸的鹹酥雞，自己也是桃園人，有機會一定會到桃園本店購買。

嘉大「歡迎嘉入我們 來嘉大您安心」活動針對與學生學習與生活相關的「跨域學習課程（學程）」、「安心就學獎助學金申請」及教育部「高教深耕計畫」等重點事項，向學生進行宣導及解說。

嘉大表示，跨域學習是潮流所趨，學校積極推動「嘉義巡禮」通識課程，以12條路線、15門微學分課程，帶領學生走出教室深入嘉義縣市山海社區，實際體驗多元在地文化、環境永續與跨領域知識，增進學生對嘉義縣市人文、史地及生態的認識，培養學生自主學習、發掘與解決問題能力，以及對社會與在地的關懷，促進地方創生發展。

嘉大執行教育部高教深耕計畫，設立「安心就學獎助學金」，積極向校友及企業募款，每年籌措1千萬元經費，鼓勵學生以「學習」取代工讀，提升專業能力與未來就業競爭力，實施成效相當良好。近期更投入近6億元新建及改善學生宿舍，提供優質住宿設施，將公共空間營造為學生翻轉學習、團隊互動之場域。