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分享喜悅！兒子考上嘉大 炸雞店家長帶350份鹹酥雞南下免費送

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
來自桃園炸雞店夫婦，以學生家長身分親手現炸鹹酥雞給嘉大三校區學生品嚐。圖／嘉義大學提供
來自桃園炸雞店夫婦，以學生家長身分親手現炸鹹酥雞給嘉大三校區學生品嚐。圖／嘉義大學提供

嘉義大學今天於蘭潭校區學生活動中心舉辦「歡迎嘉入我們 來嘉大您安心」活動，讓學生在嘉大的學習歷程中，能更加了解學校提供的各項助學資源，讓家長安心將孩子送到嘉大學習。近日張貼「兒子考上國立嘉義大學，鹽酥雞整年買一送一」紅布條在網路爆紅的桃園炸雞店，夫妻倆特地南下嘉義免費送350份鹹酥雞給嘉大師生，分享兒子考上嘉大的喜悅。

炸雞店闆娘張小姐表示，對孩子的教育一向都是尊重孩子的選擇，希望孩子是以自己的興趣來選擇就讀的學系，很開心他能考取嘉大，迎向人生另一個重要旅程。夫妻倆以家長身分製作鹹酥雞，由學校免費分送給蘭潭校區150份、民雄校區100份及新民校區100份等三校區學生品嚐，憑學生證或登入校務行政系統畫面，即可免費兌換1份鹹酥雞。

現場排隊的學生表示，送鹹酥雞的活動很酷，今天在嘉大就能吃到遠從桃園南下新鮮現炸的鹹酥雞，自己也是桃園人，有機會一定會到桃園本店購買。

嘉大「歡迎嘉入我們 來嘉大您安心」活動針對與學生學習與生活相關的「跨域學習課程（學程）」、「安心就學獎助學金申請」及教育部「高教深耕計畫」等重點事項，向學生進行宣導及解說。

嘉大表示，跨域學習是潮流所趨，學校積極推動「嘉義巡禮」通識課程，以12條路線、15門微學分課程，帶領學生走出教室深入嘉義縣市山海社區，實際體驗多元在地文化、環境永續與跨領域知識，增進學生對嘉義縣市人文、史地及生態的認識，培養學生自主學習、發掘與解決問題能力，以及對社會與在地的關懷，促進地方創生發展。

嘉大執行教育部高教深耕計畫，設立「安心就學獎助學金」，積極向校友及企業募款，每年籌措1千萬元經費，鼓勵學生以「學習」取代工讀，提升專業能力與未來就業競爭力，實施成效相當良好。近期更投入近6億元新建及改善學生宿舍，提供優質住宿設施，將公共空間營造為學生翻轉學習、團隊互動之場域。

執行教育部高教深耕計畫第二期，包括推動「教學創新精進」、「善盡社會責任」、「產學連結」、「提升高教公共性」、「國際化」與「資訊安全」等項目。

來自桃園炸雞店闆娘張小姐（右）分送現炸鹹酥雞給嘉大學生品嘗。圖／嘉義大學提供
來自桃園炸雞店闆娘張小姐（右）分送現炸鹹酥雞給嘉大學生品嘗。圖／嘉義大學提供
嘉大新民校區贈送鹹酥雞活動吸引學生大排長龍。圖／嘉義大學提供
嘉大新民校區贈送鹹酥雞活動吸引學生大排長龍。圖／嘉義大學提供
來自桃園炸雞店夫婦親手現炸鹹酥雞給嘉大學生品嚐。圖／嘉義大學提供
來自桃園炸雞店夫婦親手現炸鹹酥雞給嘉大學生品嚐。圖／嘉義大學提供
嘉大蘭潭校區配合活動展示高教深耕計畫成果讓學生了解學校的用心。圖／嘉義大學提供
嘉大蘭潭校區配合活動展示高教深耕計畫成果讓學生了解學校的用心。圖／嘉義大學提供
桃園炸雞店負責人現炸的好手藝，當天也配送至新民校區供學生品嚐。圖／嘉義大學提供
桃園炸雞店負責人現炸的好手藝，當天也配送至新民校區供學生品嚐。圖／嘉義大學提供
慶祝兒子考上嘉大，桃園鹽酥雞店家「整年買1送1」掀熱議。圖／翻攝自路上觀察學院臉書
慶祝兒子考上嘉大，桃園鹽酥雞店家「整年買1送1」掀熱議。圖／翻攝自路上觀察學院臉書

國立嘉義大學 高教深耕計畫 鹹酥雞

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