大嘉義水源區雙潭中秋禁放煙火禁烤肉 違者罰1萬起跳

供應大嘉義地區的蘭潭、仁義潭水庫，中秋節時經常成為民眾烤肉、放爆竹煙火熱門地點，水公司第五區管理處為了避免汙染水源、火災，將會同警察、消防嚴格取締，違者可依水利法規定，開罰1萬至6萬元。9月29～30日的晚上並將對仁義潭周邊進行交通管制。

水公司五區處表示，每逢中秋節，都會吸引許多人到蘭潭、仁義潭雙潭賞月，部分民眾則會在水庫風景區放煙火、烤肉，恐造成環境髒亂、火災及汙染水源。

為了減少對水庫的傷害，在警察、消防的協助下，中秋連續假期將派員至蘭潭、仁義潭機動巡邏，今年中秋節連續假日從9月29～10月1日有3天連假，9月29～30日的晚上6點～10點，於仁義潭管理站前圓環至南側停車場進行交通管制，禁止汽機車進入。汽機車進入水庫替代道路可由後坑往名都渡假大飯店道路行駛。