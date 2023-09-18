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大嘉義水源區雙潭中秋禁放煙火禁烤肉 違者罰1萬起跳

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
蘭潭、仁義潭水庫，中秋節時經常成為民眾烤肉、放爆竹煙火熱門地點，圖為蘭潭水庫。圖／本報資料照片
蘭潭、仁義潭水庫，中秋節時經常成為民眾烤肉、放爆竹煙火熱門地點，圖為蘭潭水庫。圖／本報資料照片

供應大嘉義地區的蘭潭、仁義潭水庫中秋節時經常成為民眾烤肉、放爆竹煙火熱門地點，水公司第五區管理處為了避免汙染水源、火災，將會同警察、消防嚴格取締，違者可依水利法規定，開罰1萬至6萬元。9月29～30日的晚上並將對仁義潭周邊進行交通管制。

水公司五區處表示，每逢中秋節，都會吸引許多人到蘭潭、仁義潭雙潭賞月，部分民眾則會在水庫風景區放煙火、烤肉，恐造成環境髒亂、火災及汙染水源。

為了減少對水庫的傷害，在警察、消防的協助下，中秋連續假期將派員至蘭潭、仁義潭機動巡邏，今年中秋節連續假日從9月29～10月1日有3天連假，9月29～30日的晚上6點～10點，於仁義潭管理站前圓環至南側停車場進行交通管制，禁止汽機車進入。汽機車進入水庫替代道路可由後坑往名都渡假大飯店道路行駛。

水公司表示，為保護水庫清潔及安全，凡在水庫四周燃放爆竹或將爆竹射向水庫，或擅自將水庫堤防的卵石拿來當作烤肉工具，將依違反水利法第54之1條規定，開罰1萬元到6萬元。

自來水公司第五區管理處9月29～30日晚上對仁義潭周邊進行交通管制。圖／自來水公司第五區管理處提供
自來水公司第五區管理處9月29～30日晚上對仁義潭周邊進行交通管制。圖／自來水公司第五區管理處提供

中秋節 蘭潭 水庫

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