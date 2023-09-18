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3河段重汙染 台南千人水質監測競賽

聯合報／ 記者李文德／台南報導
二仁溪上游位於高雄內門、田寮河域屬中度汙染，圖為去年10月情形。圖／南區河川保育中心主任洪慶宜提供
二仁溪上游位於高雄內門、田寮河域屬中度汙染，圖為去年10月情形。圖／南區河川保育中心主任洪慶宜提供

台南有急水溪、鹽水溪、二仁溪、曾文溪及八掌溪5大流域，多受民生、事業及畜牧汙染影響，南區河川保育中心主任洪慶宜說，急水、鹽水、二仁溪仍是中度汙染流域，甚至急水中下游有1、2處和二仁溪的支流是重度汙染。對此，市府昨天展開水質監測競賽，即日起到10月18日共千人投入監測，盼帶動建立河川保護意識。

南市環保局表示，市府已在規畫鹽水溪的下水道系統，並將設水質淨化處理或截流設施；二仁溪部分，上游高雄有設汙水集中處理廠、三爺溪也設水質淨化廠及虎尾寮、仁德水資源回收中心，後續會辦理接管及截流；

急水溪流域則補助民間興建汙水集中處理場，第1期將於年底完成，第2期申請中。

洪慶宜指出，鹽水溪中下游段流經南科等人口密集區、二仁溪在上游田寮內門地區為畜牧事業，都是中度汙染，另，急水溪中游一帶有1、2個測站因有畜牧業養殖廢水，以及二仁溪支流的三爺溪流經人口、事業密集區，都是重度汙染，需要更多的注意與積極改善。

市府昨在新化林場宣布開始台南世界水質監測競賽，市長黃偉哲說，共41個志工隊、1032人會監測5大流域的水體溫度、溶氧量、濁度、pH值等，數據等會上傳「台南市水環境守護志工隊」社群媒體分享，11月公開表揚績優隊伍。

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