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嘉市舊廳舍停拆 保護鄰廟林玉山壁畫
嘉義市北門聯合里辦公廳舍老舊列為危樓，市府今年編列經費拆除，但建築技師發現拆除可能使緊鄰慈龍寺的竹編泥土牆倒塌，危及裡面國畫大師林玉山濕壁畫真跡。市府與廠商、文資委員協調後緊急終止契約，決定改採補強維修；廟方感謝市府的尊重、保護。
慈龍寺董事長林亮光說，鄰里居民出錢出力興建慈龍寺，1949年完工，當時大師林玉山就住對面，廟的彩繪、壁畫由他一手包辦，2015年在林玉山兒子、故宮前副院長林柏亭見證下，5幅濕壁畫正式曝光，台南藝術大學古物維護系無償協助維護、檢測，2017年8月被指定為嘉市一般古物。
北門聯合里辦公廳舍年久失修，市府今年做拆除工程，3月下旬發包出去後，建築技師發現如果冒然動工，緊鄰的慈龍寺建築結構為舊式竹編泥土牆，承受不起工程震動，導致倒塌，廟內古畫很可能因此毀損。
市府民政處表示，以補強方式重新評估編預算，以保護大師真跡。
5堵濕壁畫分別為雲龍、受天百祿、八駿馬、降爾遐福、萬年封侯，皆屬祈福辟邪類型題材，也是林玉山唯一繪製於宗教建築本體的繪壁畫品。林亮光也說，正申請導覽員經費，專責介紹濕壁畫。
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