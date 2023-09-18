台南南區黃金海岸樂園將完工 盼方舟重開張

台南南區黃金海岸方舟委外營運的業者去年被解約仍與市府爭訟中，造成船屋無法營運、影響觀光發展，由於投入2億元「黃金海岸海洋新樂園」計畫將在年底完工，市府指出，希望訴訟快落幕讓船屋早日恢復營運，且安平暨鯤喜灣歷史街區公布後已吸引民宿設立，盼建構鯤喜灣到安平的遊憩廊帶，打造「台南邁阿密」。

南市觀旅局長林國華說，黃金海岸海洋新樂園重點景區遊憩廊帶計畫正施工中，範圍從四鯤鯓的海景天橋到二仁溪畔，共施作4處景點，包含小美軍沙灘入口、台86交流道及喜樹沙灘入口、黃金海岸船屋周邊、親水公園及二仁溪橋下，未來透過雙博自行車道串起景點，帶動濱海軸帶與周遭社區聚落的旅遊發展。

黃金海岸的船屋由觀旅局委外經營，但業者未能提出營業報告，去年底被解除契約，官司一審判市府勝訴。林國華說，期待官司盡快結束，早日恢復營業。

市府4月公告「安平暨鯤喜灣歷史街區」後， 已新加入戀戀館民宿、鯤喜灣行旅，其中鯤喜灣行旅就結合海洋，包含遊艇體驗吸引遊客入住。台南民宿發展協會理事長柯凱文說，鯤喜灣有美麗海岸、沙灘、紅樹林，深具潛力，以往下台86線找不到住的地方，現在有了民宿，相信會有帶動作用。

市議員李啟維說，民間企業的敏銳度高，有發展潛力才會去投資，鯤喜灣因為有潛力，才會吸引民宿業者投資，也期待市府能爭取更多經費，為地方增加亮點。