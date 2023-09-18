雲嘉南高齡化 失智照護增加中

雲嘉南縣市的老年人口比率超過全國平均，正值國際失智月，嘉義縣政府昨天授證失智友善天使、雲林縣政府昨則辦宣導自我檢測；嘉市府日前宣導，兩大醫院失智中心可初期篩檢。台南市政府對失智設共同照護中心、友善館等單位。醫師提醒，有記憶減退、說話重覆等警訊，及早就醫。

嘉縣老年人口截至8月底突破22%，18個鄉鎮就有15個突破20%，縣府指出，逐年在民雄、六腳、鹿草鄉成立失智友善社區據點，培訓200名失智友善種子師資、共招募5509名長者，預計明年再布建1處友善社區。

縣長翁章梁昨到鹿草西井活動中心為志工授證，指出建立據點及結合郵差通報、4大醫院連線，將患者納入政府體系照顧。議員翁聰賢認為，義竹老年人口逾28%，可考慮利用閒置校舍做失智據點。

雲林老年人口比率達20.33%居全國第4，縣府指出，縣內有5家失智症共同照護中心、23處失智社區服務據點、6處家庭照顧者支持服務據點，並設置818處長照ABC據點。

雲縣府昨與中國醫藥大學北港附設醫院到老人占比最高的水林鄉辦宣導，院方失智共照中心主任許致善說，當出現記憶減退、時空錯亂、辨識混淆、表達困難、判斷減弱、社交疏離、性格轉變等10大警訊，或者說話不斷重覆、同樣問題一問再問，請及早就醫。

嘉市老人人口比率18.07%，日前舉辦電影空巢欣賞及座談會，市府表示，聖馬爾定醫院及嘉義基督教醫院皆設失智共照中心，可做初期患者篩檢，另設6處失智症照顧據點，還有守護嘉億人APP，此使用次數也達到5萬1004人次

台南老年人口約18%，社會局表示，針對失智者設有6個共同照護中心、40個照護據點，也培訓641名專業照顧人員、299名居服員。

南市衛生局設13處失智友善社區、12處失智友善館，已培訓5萬625名失智友善天使，幫助失智長輩。