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嘉義縣老年人口首破22％ 明年再推第4處失智友善社區

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（中）今到鹿草鄉失智友善社區視察成果。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）今到鹿草鄉失智友善社區視察成果。記者黃于凡／攝影

嘉義老年人口比率首度突破22%，衛生局2020年起推動失智友善社區，逐年在民雄鄉、六腳鄉、鹿草鄉成立據點，累積培訓200名失智友善種子師資，共招募5509名長者參加，但有議員認為，推動速度可再加快，嘉義縣還有許多鄉鎮高齡化嚴重，盼落實普及每個角落。

內政部統計資料顯示，嘉義縣截至今年8月底，共有10萬7179名老人，老人比例高達22%，且18個鄉鎮中就有15個是老年人口逾20%的超高齡社會。嘉義縣政府推動老人福利、失智照護等政策，也成立失智友善社區，希望透過社區力量，協助失智老人日常照護。

議員翁聰賢說，義竹鄉老年人口比例逾28%，長者大多由外勞照顧，很少有機會與社區互動連結，盼縣府盤點合適的地點，未來也在義竹鄉成立失智友善社區；可考慮少子化之下有許多校舍荒廢，將其轉而活化利用，若據點舉辦活動、課程，也可能會需要安排交通車。

衛生局長趙紋華說，失智、高齡化已經不是家庭的問題，而是整個社會要面對的問題，結合警政的指紋捺印、溫馨手鍊，也陸續打造3處失智友善社區，協助長者失智篩檢，累積招募5509名長者、347家友善組織加入，預計明年再布建一處失智友善社區，地點仍在討論。

擔任種子師資的西井社區發展理事長陳志炫說，年紀大難免記憶力衰退，不少子女會逐漸失去耐心；他積極推廣失智症預防，見路旁疑似失智長者，就會立即通報，盼早期治療延緩失智。目前據點每周舉辦1、2次活動，民眾相約自行前往，盼未來持續鼓勵提升參與人數。

嘉義縣長翁章梁（左九）今到鹿草鄉失智友善社區視察成果，頒發證書給失智友善種子師資人員。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左九）今到鹿草鄉失智友善社區視察成果，頒發證書給失智友善種子師資人員。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右）今到鹿草鄉失智友善社區視察成果，擔任學生參與話劇演出。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右）今到鹿草鄉失智友善社區視察成果，擔任學生參與話劇演出。記者黃于凡／攝影
嘉義縣衛生局今年在鹿草鄉成立第3處失智友善社區，長者們與好友相約開心上課。記者黃于凡／攝影
嘉義縣衛生局今年在鹿草鄉成立第3處失智友善社區，長者們與好友相約開心上課。記者黃于凡／攝影
嘉義縣鹿草鄉長嚴珮瑜（中）今到鹿草鄉失智友善社區，與長者們一起跳韻律舞。記者黃于凡／攝影
嘉義縣鹿草鄉長嚴珮瑜（中）今到鹿草鄉失智友善社區，與長者們一起跳韻律舞。記者黃于凡／攝影
嘉義縣衛生局今年在鹿草鄉成立第3處失智友善社區，明年將再選一鄉鎮推動。記者黃于凡／攝影
嘉義縣衛生局今年在鹿草鄉成立第3處失智友善社區，明年將再選一鄉鎮推動。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（前排右三）今到鹿草鄉失智友善社區視察成果，擔任學生參與話劇演出。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（前排右三）今到鹿草鄉失智友善社區視察成果，擔任學生參與話劇演出。記者黃于凡／攝影

失智症 老年人口 嘉義

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