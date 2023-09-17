嘉義縣老年人口首破22％ 明年再推第4處失智友善社區

嘉義縣老年人口比率首度突破22%，衛生局2020年起推動失智友善社區，逐年在民雄鄉、六腳鄉、鹿草鄉成立據點，累積培訓200名失智友善種子師資，共招募5509名長者參加，但有議員認為，推動速度可再加快，嘉義縣還有許多鄉鎮高齡化嚴重，盼落實普及每個角落。

內政部統計資料顯示，嘉義縣截至今年8月底，共有10萬7179名老人，老人比例高達22%，且18個鄉鎮中就有15個是老年人口逾20%的超高齡社會。嘉義縣政府推動老人福利、失智照護等政策，也成立失智友善社區，希望透過社區力量，協助失智老人日常照護。

議員翁聰賢說，義竹鄉老年人口比例逾28%，長者大多由外勞照顧，很少有機會與社區互動連結，盼縣府盤點合適的地點，未來也在義竹鄉成立失智友善社區；可考慮少子化之下有許多校舍荒廢，將其轉而活化利用，若據點舉辦活動、課程，也可能會需要安排交通車。

衛生局長趙紋華說，失智、高齡化已經不是家庭的問題，而是整個社會要面對的問題，結合警政的指紋捺印、溫馨手鍊，也陸續打造3處失智友善社區，協助長者失智篩檢，累積招募5509名長者、347家友善組織加入，預計明年再布建一處失智友善社區，地點仍在討論。