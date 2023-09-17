台南尚有3河段嚴重汙染 力拚2030全面改善

台南市面積大約2192平方公里，人口將近188萬人，主要河川為急水溪、鹽水溪、二仁溪、曾文溪及八掌溪五大流域，是南部地區重要的工業及農業經濟重心。不過隨著快速發展下，河川多受民生、事業及畜牧汙染影響，水質情況不佳，連帶影響民眾生活居住品質。南區河川保育中心主任洪慶宜表示，目前尚有二仁、鹽水、急水溪是需要關注的嚴重汙染流域。

目前環境部用於評估河川水質的綜合性指標為河川汙染程度指數簡稱「RPI」。依照以水中溶氧量、生化需氧量、懸浮固體與氨氮等四項水質數值來對汙染程度加以分類。未（稍）受汙染指數為2.0以下，輕度為2.0至3.0，中度為3.1至6.0、重度則是6.0以上。

洪慶宜指出，鹽水溪大部分流域中度汙染，例如中下游段，因流經新市、南科等人口密集區，所以水質會受影響。而急水溪中游一帶目前還有一兩個測站還是嚴重汙染，主要是因為當地有畜牧業養殖，其廢水處理也需要處理。二仁溪比較特別，在上游如田寮內門地區為畜牧事業，支流的三爺溪因流域經過的區域又是人口、事業密集區，所以同樣也呈現中度汙染。

洪慶宜還說，現在全國河川的整治目標，希望在2030年前都沒有嚴重汙染的河段，不過台南市五條流域有部分河段還是容易屬於嚴重汙染，所以其實更需要大家更多的注意與積極改善。

市府環保局表示，針對有嚴重汙染河段的鹽水溪，水利局已經在規劃下水道系統中，並將協調設置水質淨化處理或截流設施；二仁溪部分，上游高雄內門已設置汙水集中處理廠、三爺溪也已有設置水質淨化廠及虎尾寮、仁德水資源回收中心，後續還會辦理接管及截流；急水溪流域補助民間興建汙水集中處理場，第1期將於年底完成，第2期目前則在申請中。