保護國畫大師林玉山古廟濕壁畫 舊廳舍拆除急轉彎補強

嘉義市北門聯合里辦公廳舍因建築物老舊列危樓，今年編列經費拆除，但建築技師發現拆除可能危及緊鄰的慈龍寺裡面國畫大師林玉山濕壁畫真跡；嘉義市政府與廠商、文資委員協調後，北門聯合里辦公廳舍改採補強維修，以保護大師濕壁畫真跡。慈龍寺董事長林亮光感謝市府對於大師濕壁畫的尊重、保護。

嘉義市北門聯合里辦公廳舍由於年久失修，今年編列605萬元經費，進行拆除工程及以後新辦公室的規畫設計，3月24日發包出去後建築技師發現，如果冒然動工，緊鄰的慈龍寺建築結構係舊式竹編泥土牆勢必承受不起拆除工程的震動，竹編牆可能因此倒塌，而慈龍寺裡面有5堵已故國畫大師林玉山濕壁畫真跡，古畫很可能也因此毀損。

市府民政處表示，涉及古蹟安全維護，與廠商、文資委員協調後，北門聯合里辦公處決議改採補強方式進行，原本已經發包出去的拆除工程、監造設計，正辦理決算終止契約，之前編列的拆除發包經費605元正辦理清算，後續再改補強方式估算評估編列預算。以保護大師濕壁畫真跡。

林玉山在日治時期即為成名已久的畫家，擅於繪畫動物，尤擅畫龍虎，並以膠彩及水墨作品著稱。林玉山在老家長榮街慈龍寺廟內，繪製了5堵「濕壁畫」，是其生平「唯一」繪製於宗教建築本體的繪壁畫品。「慈龍寺林玉山濕壁畫」共計5堵，分別為「雲龍」、「受天百祿」、「八駿馬」、「降爾遐福」、「萬年封侯」，皆是屬祈福辟邪類型題材。

慈龍寺董事長林亮光說，慈龍寺主神觀世音菩薩，1946年開始，由鄰里居民出錢出力興建，1949年完工，當時大師林玉山就住對面，有關廟的彩繪、壁畫，林玉山一手包辦，廟宇落成後，林玉山也遷居北部。2015年在林玉山兒子、故宮前副院長教授林柏亭見證下，5幅濕壁畫正式曝光。國立台南藝術大學古物維護系教授帶著團隊無償協助維護、檢測，2017年8月被指定為嘉義市一般古物。