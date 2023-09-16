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嘉市閃電密度全台居冠 6小時閃電770次…蘭潭音樂噴泉雷擊損壞停演

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
10日嘉義暴雨雷電交加，嘉市近6小時發生閃電770次，頻繁落雷造成蘭潭水庫周邊監視系統、路燈及音樂噴泉等電子零組件受損，音樂噴泉無法正常運作，嘉市府宣布停止演出。圖／嘉市府提供
10日嘉義暴雨雷電交加，嘉市近6小時發生閃電770次，頻繁落雷造成蘭潭水庫周邊監視系統、路燈及音樂噴泉等電子零組件受損，音樂噴泉無法正常運作，嘉市府宣布停止演出。圖／嘉市府提供

10日嘉義暴雨雷電交加，氣象局統計，阿里山腳下的嘉市從下午2點53分至8點47分，近6小時共發生閃電770次，頻繁落雷造成蘭潭水庫周邊監視系統、路燈及音樂噴泉等電子零組件受損，音樂噴泉無法正常運作，嘉市府宣布停止演出，找廠商進場修復，恢復時間另行公告；嘉市閃電密度全台居冠再度關注。

氣象達人彭啟明去年依各縣市面積大小統計，2021年最容易被雷打到的縣市分別是嘉義市，其後為台南市、嘉義縣，以「閃電密度」計算，嘉義市位處阿里山腳下，夏季時午後雷雨天天發作，在「閃電密度」的排行榜上已經連續4年蟬聯第一。

電影「雷神索爾」夏天常在嘉義市上演？為何嘉市閃電密度全台居冠？嘉義氣象站說，嘉義市位處阿里山腳下，靠山的城市，極端天候，夏天熱對流劇烈天氣多，產生頻繁閃電落雷密度也高。

如何避免落雷擊中，氣象站說，不要在空曠處，避開大樹或變塔等凸出物，戶外活動可依「聽聲辨位」研判，聲速約每秒300公尺，看到閃電計算隔多久聽到雷聲，秒數乘閃電可推估落雷距離，若看到閃電後隔5秒聽到雷聲，大致推算落雷距離約1500公尺，雷聲秒數減少代表落雷漸進，若預估雷電距離5公里，趕快進室內或尋找安全躲避處。

嘉義 蘭潭 彭啟明

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