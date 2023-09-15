「台灣巾都」虎尾毛巾節將登場 業者向有志者招手

雲林虎尾是國內毛巾重鎮，市占率超過8成，被稱譽為「台灣巾都」，鎮公所每年舉辦毛巾節，邀集業者提供最優惠價格展售擺攤，也藉機讓消費者認識毛巾產業，鎮長丁學忠曝光今年日期為9月23至25日在虎尾高鐵特區（雲林高鐵站前東路與建成路交界處）登場，也二度推出「毛巾舞」大賽，首獎送等值現金1萬5000元禮券，即日起開放報名。

鎮公所今年舉辦第10屆毛巾節，今天舉辦宣傳活動，丁學忠說，此次活動邀集轄內毛巾業者展售80個攤位，祭出多重優惠組合、滿額禮回饋消費者，各家特色商品應有盡有，當日舞台區則有小青蛙兒童劇團、親子泡泡派隊互動及音樂饗宴等表演，還有兒童氣墊城堡遊樂區，讓大小朋友在虎尾毛巾節玩得盡興。

「市面上每10條毛巾中有8條來自雲林」副縣長謝淑亞說，虎尾鎮集中了全國最完整的毛巾產程，不僅形成「毛巾聚落」，業者在市場變化下，不斷更新製造硬體設備，也花費心力設計、研發特色毛巾，「Made in Taiwan」就是國產的品質保證。

台灣區毛巾工業同業公會理事長陳永元說，國內毛巾民生、業務需求占各半，Covid-19疫情重創觀光業，原本業務用的毛巾銷量剩不到5成，部分毛巾從業人員求去、工廠停業，如今疫後產業復甦，訂單雖然接不完，卻也出現人力不足、青黃不接等情形。

毛巾的加工製程長，從織布廠、染整廠到成衣廠，雖產線已自動化，陳永元說，產線、包裝端仍需人力，也極缺創意設計人才研發更具機能性產品，提升產業附加價值，民眾藉活動採買、認識毛巾產業，也期能有志者一起投入，活絡產業發展。

丁學忠說，今年還有第屆毛巾舞大賽，舞碼只要結合毛巾元素呈現即可組隊參加，組數上限15隊，即日起開放報名至21日或額滿為止，前3名分別獎勵等值現金1萬5000元、1萬元、5000元禮券，報名可洽虎尾鎮公所臉書。