南華大學外籍生助台東果園復建 讚釋迦口感佳

颱風「海葵」重創台東農業，農民復園缺工，南華大學碩士班18名外籍學生今天到台東幫果農復建。菲律賓籍學生潘琪兒說，台東的釋迦果大、口感佳，比菲律賓的釋迦還棒。

一群學生有人拿著剪子修剪斷裂的樹枝，有人拿著繩索將果樹頭綁緊，大家合力將傾倒的釋迦樹扶正，個個都汗流浹背，但臉上露出笑容。

位於嘉義縣的南華大學永續綠色科技學程碩士班18名外籍學生今天到台東史前文化博物館前的釋迦果園當志工，幫忙王志偉、胡泉等2名果農進行災後復建。

英語流利的台東釋迦合作社理事主席王志偉說，這群學生就像及時雨，來的是時候，颱風過後到處需要人工，找不到工人，非常感謝南華大學的外國學生自願從嘉義到台東來當志工，這些都是農學院的學生，雖然動作不是很熟練，但他也很樂意與這些學生交流。

帶隊的南華大學永續中心研究員及兼任助理教授蕭雅柏告訴中央社記者，南華大學永續綠色科技學程碩士班的國外學生大部分來自東南亞，尤其是菲律賓地區。

他指出，學生得知颱風「海葵」造成台東地區嚴重災損，因此想過來當志工幫忙復建，尤其是台東最有名的釋迦，想了解這項作物，同時觀察颱風對農作的損壞。

蕭雅柏說，有18名學生到台東當志工，大部分是菲律賓學生，因菲律賓也有釋迦，對釋迦有興趣；還有來自巴基斯坦學生，巴基斯坦沒出產釋迦，學生第1次遇到釋迦，認為是一個很棒的水果。預計在台東待3天，協助果園盡快恢復。

潘琪兒表示，菲律賓也有釋迦，不過台灣的品種大小、甜度、口感都比菲律賓好很多，她很喜歡台東的釋迦。

另一名菲律賓籍學生崔絲卡用國語說，當志工很開心。