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颱風海葵鳳梨釋迦災損 台東農民盼免勘查

中央社／ 台東縣15日電

日前颱風海葵造成台東鳳梨釋迦嚴重損失，果農今天陳情盼能比照大目釋迦免勘查，讓農民早點復災，立委劉櫂豪要求農業部儘速研議納入。

台東縣農會理事長、國民黨籍台東縣議員楊招信、翁麗吟及民進黨提名立委參選人賴坤成，今天和10餘名農民到縣議會陳情，希望鳳梨釋迦災損可從寬、從速、免勘災，讓農民早點復災，台東縣長饒慶鈴也到場關心。

楊招信表示，這次颱風海葵造成台東農作物受損失相當嚴重，也達到中央天然災害的救助辦法，大目釋迦損失達到20％就免勘查，但鳳梨釋迦損失更嚴重達30％至50％，希望能從寬、從速，比照大目釋迦免初勘，讓農民儘快恢復果園。

民進黨籍立委劉櫂豪表示，颱風過後他第一時間聯繫農業部長陳吉仲親自來台東勘災，並要求農業部啟動農業天然災害救助，依從寬從速原則辦理，農業部也於最速件處理，9月4日即公告台東全區全品項納入農業天災救助。

近日劉櫂豪接獲許多農民反映，針對鳳梨釋迦未納入免勘查品項，影響農民申請救助期程，他要求農業部儘速研議納入辦理。

鳳梨釋迦 海葵颱風 災損 農民

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