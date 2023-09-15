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嘉義縣豪雨八掌溪赤蘭溪溢堤釀災 高莖植物未清除被指禍首

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣八掌溪及支流赤蘭溪行水區高莖植物，外來種銀合歡占大宗，第五河川局將優先清除。圖／第五河川局提供
嘉義縣八掌溪及支流赤蘭溪行水區高莖植物，外來種銀合歡占大宗，第五河川局將優先清除。圖／第五河川局提供

嘉義縣山區10日逾200毫米暴雨，造成八掌溪及支流赤蘭溪暴漲溢堤，洪水沖毀沿岸中埔及水上等鄉農作物，淹沒快速公路中和交流道及附近車子，造成2人死亡，災後檢討，行水區高莖植物未清除被指禍首，因第五河川局考量淨零碳排、生態團體抗議未落實執行，讓立委蔡易餘無奈。第五河川局說，兼顧通洪、生態及保留原生樹種，將優先清除占據河道的外來種「銀合歡」。

蔡易餘臉書說，八掌溪、赤蘭溪就像兩把利刀，切割嘉義土壤，洪水越提討論加高堤防，淤積擴大清淤，清淤土方無處去，找適當地點暫置。但無解的是，兩條河床長大「鹿仔樹」（構樹），是不是應清理，畢竟高莖植物妨礙水路，破壞水門！但主責單位面有難色說，「這樣我們會被NGO盯上，然後不少單位會盯我們。」

蔡說，「我聽了很無奈，台灣成立碳權交易中心，優先工作應速定義，鹿仔樹成長快速，固碳效果在生長過程，不是成熟被閒置河床讓大家詬病，很多單位各有各的保守，事情發生，才發現這些糾結如此嚴重? 接下來我講給誰聽才好，審計單位？環保單位？還是NGO？」沿岸居民說，高莖植物長在行水區，妨礙水流民眾生命安全，請相關單位盡速清除。

第五河川局說，高莖植物不只鹿仔樹，外來種銀合歡占大宗，不是不清除，是因應淨零碳排，過去清除北港溪高莖植物遭生態保育NGO抗議，為兼顧通洪、生態及保留原生樹種，將優先清除無土地糾紛，占據河道的「銀合歡」。

林業及自然保育署嘉義分署說，外來種銀合歡破壞生態，影響其他植物生長，其產量驚人，每年每株大約形成700到1000個果莢，1個果莢約含10至20粒種子，每年單株銀合歡約製造1至2萬粒種子，防治方法砍除焚燒，避免種子散開掉入土壤。

嘉義縣八掌溪及支流赤蘭溪行水區高莖植物，外來種銀合歡占大宗，第五河川局將優先清除。圖／第五河川局提供
嘉義縣八掌溪及支流赤蘭溪行水區高莖植物，外來種銀合歡占大宗，第五河川局將優先清除。圖／第五河川局提供
嘉義縣八掌溪及支流赤蘭溪行水區高莖植物，外來種銀合歡占大宗，第五河川局將優先清除。圖／第五河川局提供
嘉義縣八掌溪及支流赤蘭溪行水區高莖植物，外來種銀合歡占大宗，第五河川局將優先清除。圖／第五河川局提供

嘉義 蔡易餘 暴雨 生態保育

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