關鬼門防「好兄弟」逾假未歸 嘉義城隍夜巡諸羅城中午登場交管

民俗鬼月昨天「關鬼門」，相傳仍有「好兄弟」會「逾假不歸」，因此城隍爺特地夜巡諸羅城，提醒孤魂野鬼回陰間，讓民眾安居樂業，國定古蹟嘉義城隍廟中午舉行「城隍夜巡諸羅城」起駕儀式，遶境鬧區掃路角，晚間在中央噴水圓環有熱汽球及嘉年華會，警方將從中午起分時段交通管制。

城隍廟中元祭典是嘉市無形文化資產，今年祭典重頭戲「城隍夜巡諸羅城」擴大舉辦，中午12點登場，副總統賴清德參加，除承襲傳統城隍出巡遶境、夯枷科儀，安排澎湖文澳城隍廟、竹灣大義宮、山水上帝廟、鎮港北極殿、鐵線清水宮、重光威靈殿等五頂武轎跨海參加踩街；台東玄武堂表演罕見「站雙車-炮炸寒單」，預計將使用5萬發炮火狂炸！今年新增熱氣球升空！晚間7點在中央噴水池由四座熱氣球緩緩升空引爆「城隍中元祭」亮點，有高空彩花灑落及地面繽紛彩炮。

市警局說，活動進行將交通管制，城隍夜巡夯枷解厄活動中午12點30分在城隍廟吳鳳北路出發，遶行吳鳳北路、民族路、興中街、中山路、共和路、民權路、吳鳳北路、北榮街、文化路、長榮街、國華街、北榮街、忠義街、中山路、(中央噴水池)、光華路、吳鳳北路等路段返回城隍廟。

「神鬼魅影」踩街活動下午5點半起，在城隍廟吳鳳北路集合出發，繞行吳鳳北路、中正路、文化路、延平街、國華街、中山路、中央噴水池、光華路、吳鳳北路等路段後返回城隍廟。