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嘉縣民雄中央橋替代道 藏危機

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
嘉縣民雄鄉鴨母坔排水中央橋改建封閉，替代道路路面與農水路的間隙嚴重高低差達20公分，用路人險象環生。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣民雄鄉鴨母坔排水中央橋改建封閉，替代道路路面與農水路的間隙嚴重高低差達20公分，用路人險象環生。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣民雄鄉鴨母坔排水「中央橋」改建封閉改行替代道路，民眾反映改道太狹窄難會車，且路面與農水路的間隙有嚴重高低差達20公分，民代會勘指現場寬隙地達70公分未鋪柏油，機車騎士恐不慎滑倒，成致命危險路段；市府建設處表示，該路段確實有潛在危機，已立即簽辦改善。

賴姓地方人士表示，中央橋改建替代道路危機四伏，路面與旁灌溉水溝間高低落差大到20公分，根本考驗騎機車技術，希望快通車，就不用再繞行難行危險的替代道路。

縣議員黃啟豪勘查後說，該產業道路旁的農水路從V型溝改建為U型溝後，路與溝之間多出約70公分寬的隙地，這區塊都未舖柏油路面，與原道路高低落差大，機車避車若不慎，騎在交界處恐失控滑倒非常危險。

縣府建設處長郭良江表示，該路段確實有潛在危機，已立即簽辦改善，該間隙地仍屬水利用地，原則僅能先以級配料（碎石）填平避免危險，後續待相關單位討論。

黃啟豪指出，舊中央橋因橋面過低影響到水流，雨季常造成淹水，日前獲嘉邑行善團協助改建，總工程經費2120萬元，行善團負擔1400萬元新橋興建費用，縣府支付兩邊引道與側溝工程費720萬元，橋樑工程已在5月完工。地方關切何時能通車？

郭良江表示，嘉邑行善團6月間將橋交縣府管理，開始做引道與側溝工程，管線單位陸續進場施作，因近期雨季影響工程進度，預計10月底完工11月通車。

替代道路 黃啟豪 嘉義

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