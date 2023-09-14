北港滯洪池新興打卡熱點 雲林縣長帶領植樹闢生態池

響應植樹減碳，雲林縣長張麗善今天帶領鄉親在北港滯洪池一起種樹，期將防洪的滯洪池形塑成兼具景觀、遊憩、運動、生態景點，和北港朝天宮宗教觀光搭配，吸引更多遊客到來，讓「香客變遊客」，不只進香朝聖，平常假期也可常常來雲林。

張麗善說，雲林全境植樹已在各鄉鎮展開，目前已完成10個以上的鄉鎮植樹，今天她帶領大家種下光臘樹、大花紫薇各100棵，預計在10月底前能達成今年種樹目標，因應極端氣候下，她鼓勵從家庭開始都來種樹。

第五河川局副局長陳世峰指出，滯洪池蓄水量133萬噸，完成後充分發揮蓄洪功效，且有效補注地下水，兩年來廣為植樹達3、4萬株，有人工山丘、觀湖山等造景，湖光山色，已成為北港地區重要休憩去處，加上各界積極綠化，吸引更多種鳥群棲，生態盎然。

雲林縣長張麗善今天帶領縣議員黃文祥、文觀處長陳璧君、社會處長林文志、北港鎮長蕭美文、北港鎮代主席黃美蘭、水林鄉代主席周聯聰及獅子會、多位村里長一起種樹，並期待小樹快快長大成林，讓滯洪池更美麗，也為減碳盡一分心力。