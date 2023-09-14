快訊

日職／日本肯德基恭喜阪神封王 呼籲別拋肯德基爺爺

民眾黨指受「政治因素」才終止委任服務 勤業眾信晚間回應了

北港滯洪池新興打卡熱點 雲林縣長帶領植樹闢生態池

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善帶領在北港滯洪池種樹。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善帶領在北港滯洪池種樹。記者蔡維斌／攝影

響應植樹減碳雲林縣長張麗善今天帶領鄉親在北港滯洪池一起種樹，期將防洪的滯洪池形塑成兼具景觀、遊憩、運動、生態景點，和北港朝天宮宗教觀光搭配，吸引更多遊客到來，讓「香客變遊客」，不只進香朝聖，平常假期也可常常來雲林。

張麗善說，雲林全境植樹已在各鄉鎮展開，目前已完成10個以上的鄉鎮植樹，今天她帶領大家種下光臘樹、大花紫薇各100棵，預計在10月底前能達成今年種樹目標，因應極端氣候下，她鼓勵從家庭開始都來種樹。

第五河川局副局長陳世峰指出，滯洪池蓄水量133萬噸，完成後充分發揮蓄洪功效，且有效補注地下水，兩年來廣為植樹達3、4萬株，有人工山丘、觀湖山等造景，湖光山色，已成為北港地區重要休憩去處，加上各界積極綠化，吸引更多種鳥群棲，生態盎然。

雲林縣長張麗善今天帶領縣議員黃文祥、文觀處長陳璧君、社會處長林文志、北港鎮長蕭美文、北港鎮代主席黃美蘭、水林鄉代主席周聯聰及獅子會、多位村里長一起種樹，並期待小樹快快長大成林，讓滯洪池更美麗，也為減碳盡一分心力。

文觀處長陳璧君表示，位在水林和北港交界的滯洪池，在大舉植樹造林，將成為雲林海角新秘境，尤其目前緊鄰滯洪池的雲一六四線即將完成，未來交通更便捷，連結水林開台第一庄、北港宗教聖地，帶動兩地發展，將使雲164線將成觀光休閒新亮點。

雲林縣長張麗善帶領在北港滯洪池種樹。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善帶領在北港滯洪池種樹。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善帶領在北港滯洪池種樹，並鼓勵大家多種樹。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善帶領在北港滯洪池種樹，並鼓勵大家多種樹。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善帶領在北港滯洪池種樹，並鼓勵大家多種樹。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善帶領在北港滯洪池種樹，並鼓勵大家多種樹。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 滯洪池 雲林 張麗善 減碳 極端氣候

延伸閱讀

台西首座千萬元五星級公廁 安西府成61公路最美休息站

韓國瑜願出手當整合桶箍 張麗善：樂見

推廣雲林文旦 張麗善邀馬英九宣傳

紅樹林危害台灣最大旱招潮蟹棲地 雲縣府與台塑合力砍除

相關新聞

國1新營服務區周日重新開幕 兩大超商龍頭南市「巷戰」

全家超商經營的國1新營服務區完成改裝，引進10多家在地知名商家周日將開幕。無獨有偶，鄰近統一集團經營的國三東山服務區，今...

補習班爆霸凌事件未督促落實通報遭糾正 嘉市府回應

嘉義市某短期補習班今年爆發霸凌事件，但嘉義市政府未能有效督促轄內補習班落實通報規定，監察院通過糾正，促嘉義市政府改善；嘉...

北港滯洪池新興打卡熱點 雲林縣長帶領植樹闢生態池

響應植樹減碳，雲林縣長張麗善今天帶領鄉親在北港滯洪池一起種樹，期將防洪的滯洪池形塑成兼具景觀、遊憩、運動、生態景點，和北...

相揪來聽歌 新營文化中心周六晚邀曾心梅、曹雅雯飆歌

台南市政府文化局辦理2023台南台語月系列活動，本周六晚上7點將在新營文化中心廣場，邀請金曲歌后曾心梅、曹雅雯輪番飆台語...

台西首座千萬元五星級公廁 安西府成61公路最美休息站

雲林縣政府推動「雲林台61幸福公路-台西五條港休息軸帶營造計畫」即將完工，以兩千多萬元改善安西府週邊觀光休閒設施，雲林縣...

北港集雅軒珍貴古物遺失25年 散落各縣市神奇重回懷抱

雲林縣北港百年北管藝陣集雅軒樂館，一座出自國寶大師陳應彬之手的木雕鑼鼓架，雕工細緻，為鎮館之寶，25年前失竊，館方痛失古...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦