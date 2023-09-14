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國1新營服務區周日重新開幕 兩大超商龍頭南市「巷戰」

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
國三台南東山服務區由統一集團經營中。記者謝進盛／攝影
國三台南東山服務區由統一集團經營中。記者謝進盛／攝影

全家超商經營的國1新營服務區完成改裝，引進10多家在地知名商家周日將開幕。無獨有偶，鄰近統一集團經營的國三東山服務區，今年1月改裝重新開幕打造29家櫃位，兩大超商龍頭南市國道「巷戰」，競爭有日趨白熱化趨勢。

全家超商經營國1新營服務區今年改裝重新招商，引進10多家業者，由全家超商領軍，有深受青少年歡迎的樂檸漢堡及可不可手搖飲、嘉義民主雞肉飯、菁寮囝仔、蚵神、枝仔冰城等南部知名品牌，目前試營運中，將於本月17日開幕。

業者即日起至24日、9月28至10月1日兩時段，前往新營服務區商場，可領取45元美食折價券1張，凡於熱食飲品櫃消費滿200元或伴手禮櫃消費滿500元可抵用。

統一集團經營的國三東山服務區，則在今年1月改裝重新開幕打造29家櫃位，更除原有星巴克、統一超商外，更引進速食龍頭麥當勞，展現強大集客力，更打造全新活動動線。

常往來南北的廖姓用路人說，早期至服務區就是上洗手間解放、歇息或簡單果腹後繼續上路，這幾年逐漸看到蛻變，提供的美食也越來越多元，不過價位難平民就是。

業者說，國道服務區商機潛力足，已經不再只是「點」單純上廁所地方，有發展成商城mall概念，隨著國人旅遊觀念改變，競爭將會越來越激烈。

國1新營服務區周日重新開幕，兩大超商龍頭在南市「巷戰」恐日趨白熱化。記者謝進盛／攝影
國1新營服務區周日重新開幕，兩大超商龍頭在南市「巷戰」恐日趨白熱化。記者謝進盛／攝影
國1新營服務區周日重新開幕，兩大超商龍頭在南市「巷戰」恐日趨白熱化。記者謝進盛／攝影
國1新營服務區周日重新開幕，兩大超商龍頭在南市「巷戰」恐日趨白熱化。記者謝進盛／攝影
國三台南東山服務區由統一集團經營中。記者謝進盛／攝影
國三台南東山服務區由統一集團經營中。記者謝進盛／攝影
國1新營服務區周日重新開幕，兩大超商龍頭在南市「巷戰」恐日趨白熱化。記者謝進盛／攝影
國1新營服務區周日重新開幕，兩大超商龍頭在南市「巷戰」恐日趨白熱化。記者謝進盛／攝影
國1新營服務區周日重新開幕，兩大超商龍頭在南市「巷戰」恐日趨白熱化。記者謝進盛／攝影
國1新營服務區周日重新開幕，兩大超商龍頭在南市「巷戰」恐日趨白熱化。記者謝進盛／攝影

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