國1新營服務區周日重新開幕 兩大超商龍頭南市「巷戰」

全家超商經營的國1新營服務區完成改裝，引進10多家在地知名商家周日將開幕。無獨有偶，鄰近統一集團經營的國三東山服務區，今年1月改裝重新開幕打造29家櫃位，兩大超商龍頭南市國道「巷戰」，競爭有日趨白熱化趨勢。

全家超商經營國1新營服務區今年改裝重新招商，引進10多家業者，由全家超商領軍，有深受青少年歡迎的樂檸漢堡及可不可手搖飲、嘉義民主雞肉飯、菁寮囝仔、蚵神、枝仔冰城等南部知名品牌，目前試營運中，將於本月17日開幕。

業者即日起至24日、9月28至10月1日兩時段，前往新營服務區商場，可領取45元美食折價券1張，凡於熱食飲品櫃消費滿200元或伴手禮櫃消費滿500元可抵用。

統一集團經營的國三東山服務區，則在今年1月改裝重新開幕打造29家櫃位，更除原有星巴克、統一超商外，更引進速食龍頭麥當勞，展現強大集客力，更打造全新活動動線。

常往來南北的廖姓用路人說，早期至服務區就是上洗手間解放、歇息或簡單果腹後繼續上路，這幾年逐漸看到蛻變，提供的美食也越來越多元，不過價位難平民就是。