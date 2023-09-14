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台西首座千萬元五星級公廁 安西府成61公路最美休息站

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府在距離台61公路交流道最近的台西五條港安西府，打造一座千萬元五星級公廁，造型獨特，提供遊客舒適的休息如廁空間。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在距離台61公路交流道最近的台西五條港安西府，打造一座千萬元五星級公廁，造型獨特，提供遊客舒適的休息如廁空間。記者蔡維斌／攝影

雲林縣政府推動「雲林台61幸福公路-台西五條港休息軸帶營造計畫」即將完工，以兩千多萬元改善安西府週邊觀光休閒設施，雲林縣長張麗善今天視察工程，最引人注目的是一座千萬元打造造型獨特的廁所，以鳳凰為意象的公廁十分引人注目，張麗善希望能如期完成，帶動安西府觀光。

雲林縣長張麗善今天會同安西府主委林清標、城鄉發展處長林長造、縣議員吳蕙蘭、台西鄉長李文來、鄉代主席林天祥等人視察台西五條港休息軸帶營造計畫工程，預計本月24日可完工啟用。

張麗善指出，縣府打造台61線幸福公路，提供旅客完善的休息空間，感謝距離台61公路交流道最近的台西五條港安西府提供土地，中央補助864.5萬元，縣府自籌1826萬元推動台西五條港休息軸帶營造計畫，讓來拜拜的遊客有方便舒適的休息地方，提升旅遊動能，對地方觀光發展很有幫助。

該計畫中的主題是一座造型獨特的公廁，這座位在安西府後方的「鳳凰公廁」，結合全齡友善廁所，並以安西府鳯凰寶穴的地理意象為主題，綠美化景觀設施，停車空間、活動廣場、照明設備等，打造雲西觀光軸帶的亮點。

城鄉處長林長造指出，該工程打破既有圍牆並與人行道銜接，重建入口意象，提升空間的自明性，這座公共景觀廁所設計以架高曲面屋頂，創造明亮涼爽的環境，透過上揚的曲面屋頂十分透風，降低異味並減少西曬的悶熱與不適，整體設施更注入性別友善、無障礙及全齡友善元素。

張麗善對工程表示滿議並指示配合回教教徒設計沖洗設備、加設掛勾、置物平台等設施，讓廁所更多元友善，並再加入海洋元素壁畫等。她說，台西五條港休息軸帶一旦完成，觀光更有力道，可擦亮雲西觀光軸帶，本月24日結合中秋聯歡舉辦啟用儀式，歡迎大家一同來聯歡。

雲林縣府在距離台61公路交流道最近的台西五條港安西府，打造一座千萬元五星級公廁，並以鳳凰穴為主題意象。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在距離台61公路交流道最近的台西五條港安西府，打造一座千萬元五星級公廁，並以鳳凰穴為主題意象。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善並提供設施改善意見，期讓公廁更友善。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善並提供設施改善意見，期讓公廁更友善。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在距離台61公路交流道最近的台西五條港安西府，打造一座千萬元五星級公廁，造型獨特，提供遊客舒適的休息如廁空間。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在距離台61公路交流道最近的台西五條港安西府，打造一座千萬元五星級公廁，造型獨特，提供遊客舒適的休息如廁空間。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在距離台61公路交流道最近的台西五條港安西府，打造一座千萬元五星級公廁，並以鳳凰穴為主題意象。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在距離台61公路交流道最近的台西五條港安西府，打造一座千萬元五星級公廁，並以鳳凰穴為主題意象。記者蔡維斌／攝影
「雲林台61幸福公路-台西五條港休息軸帶營造計畫」即將完工，雲林縣長張麗善聽取城鄉發展處長林長造簡報工程情況。記者蔡維斌／攝影
「雲林台61幸福公路-台西五條港休息軸帶營造計畫」即將完工，雲林縣長張麗善聽取城鄉發展處長林長造簡報工程情況。記者蔡維斌／攝影

張麗善 廁所 雲林 綠美化 公廁 中秋

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