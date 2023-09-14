北港集雅軒珍貴古物遺失25年 散落各縣市神奇重回懷抱

雲林縣北港百年北管藝陣集雅軒樂館，一座出自國寶大師陳應彬之手的木雕鑼鼓架，雕工細緻，為鎮館之寶，25年前失竊，館方痛失古物遺憾萬分，甚至館務人員因憂傷過度病逝，直到最近有嘉義、宜蘭、台南的民眾主動與館方聯絡，使散落各地的失物陸續回歸原主，館方選在今天古蹟日公開陳列，決心重修古物把地方世代情感與靈魂再修回來，期待各界共襄盛舉。

創立於清咸豐年間的北港集雅軒，位於北港博愛路的館舍，不僅是北港最早的閣樓樂館，更是朝天宮媽祖出巡僅存的北管軒社，去年獲選為第3屆「世界記憶國家名錄」。館方一批典藏百年的珍貴木雕文物，卻在25年前失竊，一座由已故國寶大師陳應彬打造的木雕鼓架，包含鑼桿、彩牌、托燈整組珍貴木雕古物全部遺失。

北港集雅軒協會總幹事吳登興說，北港集雅軒係為早年國內規模最大的重要北管軒團，鎮館之寶失落，數百團員自是感痛心，吳姓館務人員更痛哭數日一病不起，事隔20多年，像冥冥中有神靈庇佑，一次偶然機會，接獲宜蘭暨集堂聯繫指失竊的托燈出現在宜蘭。

吳登興說，團員赴宜蘭把托燈找回，更對文物回歸重燃希望，隨後又有團員無意間在網路發現一支極似遺失的鑼桿，即透過管道歷經年餘奔走，台南收藏家王仕明確認其所藏物件係為集雅軒鎮館鑼桿、鼓架，並同意物歸原主，館員欣喜萬分。

隨之好消息又再傳來，嘉義收藏家劉曉龍也主動聯繫，指他十餘年前在跳蚤市場買到一片刻有「北港集雅軒」的木雕片願意捐回，此後，一些古物殘件也相繼獲台南等地的收藏人士回贈，短短數個月，消失25年散落各地的珍貴文物，終得重返集雅軒懷抱，傳為佳話。

今天集雅軒將失而復得的鼓架公開陳列，立委蘇治芬、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、文觀處長陳璧君、集雅軒保存藝師李春生，蘇仁義及林永村、紀雅博等眾多文史人士，連台南市大天后宮主委曾吉連也率團來祝賀，並團拜向集雅軒祖師爺西秦王爺與先賢稟告古物復得，與會來賓對古物失而復得過程也感神奇，並允諾協助爭取修復，全館喜氣洋洋。