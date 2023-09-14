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不用出國！台南舌尖上的亞洲文化美食工作坊明開放報名

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
新營文化中心推出最新規畫「舌尖上的亞洲文化美食工作坊」，明（15）日上午9點起開放報名。圖／新營文化中心提供
新營文化中心推出最新規畫「舌尖上的亞洲文化美食工作坊」，明（15）日上午9點起開放報名。圖／新營文化中心提供

台南市新營文化中心推出最新規畫「舌尖上的亞洲文化美食工作坊」，並明天上午9點起開放報名，要讓學員可感受不用出國就能體驗最道地的亞洲美食。

新營文化中心說，「舌尖上的亞洲文化美食工作坊」，邀請柬埔寨、泰國、台灣料理的文化講師，帶民眾從味蕾感受亞洲飲食文化風情。最新規畫10月7日、11月4日舉辦「涼拌海鮮冬粉＆柬式五穀雜糧」、「泰式炒河粉＆泰式香蕉甜點」，以及「傳統發酵醃漬-豆腐乳＆花捲」、「經典客家艾粄香&食尚青糰」等4場次美食工作坊，每場次30組，每人材料費僅需100元。更多詳情請上新營文化中心官網查詢，或電洽（06）6321047分機1210柯小姐。

其中，10月7日上午場，由移民署新住民多元文化人才培訓柬埔寨講師徐閤芸主講，教大家使用芋頭、山藥、花生、海帶、椰漿等食材，熬煮出好吃又營養的「柬式五穀雜糧」，以及只要備妥海鮮、冬粉等簡易食材，在家便能輕鬆做出清爽開胃的「涼拌海鮮冬粉」。

同日下午場則由新住民泰國籍多元文化推廣講師李雯藝帶領參與者，從食材介紹開始，逐步帶領大家做出最道地的「泰式炒河粉」與「泰式香蕉甜點」。

11月4日上午場以「傳統發酵醃漬-豆腐乳」為工作坊主題，邀請好食作企業創辦人黃冠雅，分享豆腐乳製作方法與流程，與參與者一同探訪發酵醃漬的美味祕密。

下午場則由南瀛客家文化協會理事劉寶珠，就「客家艾粄香&食尚青糰」，傳授人氣古早味米食點心：草仔粿艾粄，要讓學員透過食物感受客家族群的文化底蘊。

新營文化中心推出最新規畫「舌尖上的亞洲文化美食工作坊」，明（15）日上午9點起開放報名。圖／新營文化中心提供
新營文化中心推出最新規畫「舌尖上的亞洲文化美食工作坊」，明（15）日上午9點起開放報名。圖／新營文化中心提供
新營文化中心推出最新規畫「舌尖上的亞洲文化美食工作坊」，明（15）日上午9點起開放報名。圖／新營文化中心提供
新營文化中心推出最新規畫「舌尖上的亞洲文化美食工作坊」，明（15）日上午9點起開放報名。圖／新營文化中心提供

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